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Кадыров рассказал об отношении к многоженству - РИА Новости, 13.12.2023
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19:24 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/mnogozhenstvo-1915623661.html
Кадыров рассказал об отношении к многоженству
Кадыров рассказал об отношении к многоженству - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров рассказал об отношении к многоженству
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос о многоженстве, заявил, что иметь четыре жены - "это счастье". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:24
2023-12-13T19:24
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос о многоженстве, заявил, что иметь четыре жены - "это счастье". В ходе блиц-опроса у Кадырова спросили: "Вторая жена или спокойная жизнь?". "Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены - это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены - это хорошо, четыре - это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)", - ответил Кадыров.
https://ria.ru/20231213/zhenschiny-1915612004.html
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рамзан кадыров
Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал об отношении к многоженству

Кадыров назвал счастьем иметь четыре жены

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос о многоженстве, заявил, что иметь четыре жены - "это счастье".
В ходе блиц-опроса у Кадырова спросили: "Вторая жена или спокойная жизнь?".
"Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены - это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены - это хорошо, четыре - это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)", - ответил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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