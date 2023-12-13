https://ria.ru/20231213/mnogozhenstvo-1915623661.html

Кадыров рассказал об отношении к многоженству

Кадыров рассказал об отношении к многоженству - РИА Новости, 13.12.2023

Кадыров рассказал об отношении к многоженству

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос о многоженстве, заявил, что иметь четыре жены - "это счастье". РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:24

2023-12-13T19:24

2023-12-13T19:24

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос о многоженстве, заявил, что иметь четыре жены - "это счастье". В ходе блиц-опроса у Кадырова спросили: "Вторая жена или спокойная жизнь?". "Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены - это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены - это хорошо, четыре - это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)", - ответил Кадыров.

https://ria.ru/20231213/zhenschiny-1915612004.html

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2023

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рамзан кадыров