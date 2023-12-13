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В Венесуэле крупнейший банк-эквайер начал прием карт "Мир" - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
12:57 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/mir-1915503937.html
В Венесуэле крупнейший банк-эквайер начал прием карт "Мир"
В Венесуэле крупнейший банк-эквайер начал прием карт "Мир" - РИА Новости, 13.12.2023
В Венесуэле крупнейший банк-эквайер начал прием карт "Мир"
Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт российской платежной системы "Мир", и в первую очередь обеспечена готовность терминалов в наиболее популярных РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:57
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туризм
венесуэла
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт российской платежной системы "Мир", и в первую очередь обеспечена готовность терминалов в наиболее популярных туристических районах страны, сообщила пресс-служба платежной системы. "Платежная система "Мир" сообщает о начале приема российских платежных карт в pos-терминалах крупнейшего банка-эквайрера Венесуэлы - Banco de Venezuela", - сказано в сообщении. Отмечается, что в первую очередь, к приему карт подготовлены торгово-сервисные предприятия в наиболее популярных у туристов районах, таких как столичный округ и штаты Нуэва-Эспарта, состоящий из островов Маргарита, Коче и Кубагуа, а также Боливар. Таким образом, теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях, которые обслуживает Banco de Venezuela, делает вывод пресс-служба. Платежная система также обещает, что количество банков-партнеров платежной системы "Мир" в Венесуэле и география приёма карт продолжит расширяться.
https://ria.ru/20231205/mir-1913965240.html
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венесуэла, боливар (венесуэла), экономика, новости - туризм
Туризм, Венесуэла, Боливар (Венесуэла), Экономика, Новости - Туризм
В Венесуэле крупнейший банк-эквайер начал прием карт "Мир"

Banco de Venezuela начал прием карт "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт российской платежной системы "Мир", и в первую очередь обеспечена готовность терминалов в наиболее популярных туристических районах страны, сообщила пресс-служба платежной системы.
"Платежная система "Мир" сообщает о начале приема российских платежных карт в pos-терминалах крупнейшего банка-эквайрера Венесуэлы - Banco de Venezuela", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь, к приему карт подготовлены торгово-сервисные предприятия в наиболее популярных у туристов районах, таких как столичный округ и штаты Нуэва-Эспарта, состоящий из островов Маргарита, Коче и Кубагуа, а также Боливар.
Таким образом, теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях, которые обслуживает Banco de Venezuela, делает вывод пресс-служба.
Платежная система также обещает, что количество банков-партнеров платежной системы "Мир" в Венесуэле и география приёма карт продолжит расширяться.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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