https://ria.ru/20231213/metel-1915528898.html

Москвичей предупредили о метели и сильном ветре после обеда в четверг

Москвичей предупредили о метели и сильном ветре после обеда в четверг - РИА Новости, 13.12.2023

Москвичей предупредили о метели и сильном ветре после обеда в четверг

Спасатели предупредили о метели и ветре с порывами до 17 метров в секунду во вторую половину дня в четверг и утром в пятницу в Москве, сообщает столичный главк... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:22

2023-12-13T14:22

2023-12-13T14:22

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о метели и ветре с порывами до 17 метров в секунду во вторую половину дня в четверг и утром в пятницу в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов в период с 15.00 14 декабря до 12.00 15 декабря в Москве прогнозируется снег, сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и снежные заносы. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20231205/snegopad-1913814066.html

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)