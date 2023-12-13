https://ria.ru/20231213/metel-1915528898.html
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре после обеда в четверг
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре после обеда в четверг - РИА Новости, 13.12.2023
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре после обеда в четверг
Спасатели предупредили о метели и ветре с порывами до 17 метров в секунду во вторую половину дня в четверг и утром в пятницу в Москве, сообщает столичный главк... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:22
2023-12-13T14:22
2023-12-13T14:22
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о метели и ветре с порывами до 17 метров в секунду во вторую половину дня в четверг и утром в пятницу в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов в период с 15.00 14 декабря до 12.00 15 декабря в Москве прогнозируется снег, сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и снежные заносы. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20231205/snegopad-1913814066.html
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре после обеда в четверг
МЧС предупредило о метели и ветре до 17 м/с в Москве после обеда в четверг