https://ria.ru/20231213/medvedev-1915571535.html
Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами
Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами
Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами и обратил внимание на русский аналог слова "слоган" - "лозунг". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:32
2023-12-13T16:32
2023-12-13T16:32
дмитрий медведев
единая россия
общество
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами и обратил внимание на русский аналог слова "слоган" - "лозунг". "Не надо говорить "слоган". Есть слово "лозунг". Это в принципе одно и то же, но чего нам этими американизмами увлекаться", - сказал он на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России". Мероприятие проходит в преддверии предвыборного съезда партии, запланированного на 17 декабря.
https://ria.ru/20231211/zakonoproekt-1915165867.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, общество, россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество, Россия
Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами
Медведев обратил внимание единороссов на русский аналог слова слоган — лозунг