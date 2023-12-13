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Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами - РИА Новости, 13.12.2023
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16:32 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/medvedev-1915571535.html
Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами
Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами
Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами и обратил внимание на русский аналог слова "слоган" - "лозунг". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:32
2023-12-13T16:32
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами и обратил внимание на русский аналог слова "слоган" - "лозунг". "Не надо говорить "слоган". Есть слово "лозунг". Это в принципе одно и то же, но чего нам этими американизмами увлекаться", - сказал он на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России". Мероприятие проходит в преддверии предвыборного съезда партии, запланированного на 17 декабря.
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дмитрий медведев, единая россия, общество, россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество, Россия
Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами

Медведев обратил внимание единороссов на русский аналог слова слоган — лозунг

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке Будущее России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами и обратил внимание на русский аналог слова "слоган" - "лозунг".
«
"Не надо говорить "слоган". Есть слово "лозунг". Это в принципе одно и то же, но чего нам этими американизмами увлекаться", - сказал он на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России".
Мероприятие проходит в преддверии предвыборного съезда партии, запланированного на 17 декабря.
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