https://ria.ru/20231213/medvedev-1915571535.html

Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами

Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами - РИА Новости, 13.12.2023

Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами

Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами и обратил внимание на русский аналог слова "слоган" - "лозунг". РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:32

2023-12-13T16:32

2023-12-13T16:32

дмитрий медведев

единая россия

общество

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами и обратил внимание на русский аналог слова "слоган" - "лозунг". "Не надо говорить "слоган". Есть слово "лозунг". Это в принципе одно и то же, но чего нам этими американизмами увлекаться", - сказал он на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России". Мероприятие проходит в преддверии предвыборного съезда партии, запланированного на 17 декабря.

https://ria.ru/20231211/zakonoproekt-1915165867.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

дмитрий медведев, единая россия, общество, россия