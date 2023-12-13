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"Единая Россия" поддержала Путина как кандидата на президентских выборах
"Единая Россия" поддержала Путина как кандидата на президентских выборах - РИА Новости, 13.12.2023
"Единая Россия" поддержала Путина как кандидата на президентских выборах
"Единая Россия" поддерживает президента РФ Владимира Путина как кандидата на выборах главы государства в 2024 году, заявил председатель партии Дмитрий Медведев... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:13
2023-12-13T15:13
2023-12-13T15:38
политика
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает президента РФ Владимира Путина как кандидата на выборах главы государства в 2024 году, заявил председатель партии Дмитрий Медведев во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России".В ходе выступления Медведев отметил, что впереди Россию ждет важнейшее политическое событие – выборы президента страны."Именно президент - это такая фигура, которая консолидирует любую страну, консолидирует нашу страну. У нас здесь с этим все понятно. Для нас, я имею ввиду для тех, кто собрался в этом зале, для тех, кто поддерживает курс "Единой России". Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Медведев.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта
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политика, единая россия
"Единая Россия" поддержала Путина как кандидата на президентских выборах
Медведев: ЕР поддерживает Путина как кандидата на президентских выборах
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает президента РФ Владимира Путина как кандидата на выборах главы государства в 2024 году, заявил председатель партии Дмитрий Медведев во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России".
В ходе выступления Медведев отметил, что впереди Россию ждет важнейшее политическое событие – выборы президента страны.
«
"Именно президент - это такая фигура, которая консолидирует любую страну, консолидирует нашу страну. У нас здесь с этим все понятно. Для нас, я имею ввиду для тех, кто собрался в этом зале, для тех, кто поддерживает курс "Единой России". Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Медведев.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта
В ЦИК назвали сумму, выделенную на проведение выборов президента России