https://ria.ru/20231213/medvedev-1915545188.html

"Единая Россия" поддержала Путина как кандидата на президентских выборах

"Единая Россия" поддержала Путина как кандидата на президентских выборах - РИА Новости, 13.12.2023

"Единая Россия" поддержала Путина как кандидата на президентских выборах

"Единая Россия" поддерживает президента РФ Владимира Путина как кандидата на выборах главы государства в 2024 году, заявил председатель партии Дмитрий Медведев... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:13

2023-12-13T15:13

2023-12-13T15:38

политика

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает президента РФ Владимира Путина как кандидата на выборах главы государства в 2024 году, заявил председатель партии Дмитрий Медведев во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России".В ходе выступления Медведев отметил, что впереди Россию ждет важнейшее политическое событие – выборы президента страны."Именно президент - это такая фигура, которая консолидирует любую страну, консолидирует нашу страну. У нас здесь с этим все понятно. Для нас, я имею ввиду для тех, кто собрался в этом зале, для тех, кто поддерживает курс "Единой России". Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Медведев.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта

https://ria.ru/20231213/tsik-1915508360.html

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2023

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политика, единая россия