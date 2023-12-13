https://ria.ru/20231213/med-1915468736.html

Пчеловод из Башкирии отправил в зону спецоперации более тонны липового меда

Пчеловод из Башкирии отправил в зону спецоперации более тонны липового меда - РИА Новости, 13.12.2023

Пчеловод из Башкирии отправил в зону спецоперации более тонны липового меда

Пчеловод из Стерлитамакского района Башкирии Рустем Резбаев отправил участникам спецоперации более одной тонны липового мёда, сообщил глава региона Радий... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:38

2023-12-13T10:38

2023-12-13T10:38

надежные люди

стерлитамакский район

республика башкортостан

радий хабиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915465668_0:38:764:468_1920x0_80_0_0_380362efafa968784ac64a499c731ca9.jpg

УФА, 13 дек - РИА Новости. Пчеловод из Стерлитамакского района Башкирии Рустем Резбаев отправил участникам спецоперации более одной тонны липового мёда, сообщил глава региона Радий Хабиров в телеграм-канале. "Более тонны липового меда отправил участникам СВО в этом году пчеловод Рустем Резбаев из Стерлитамакского района. Он советник директора Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии, один из самых опытных наших пасечников, в этой сфере – уже 40 лет",- написал Хабиров в своём Telegram-канале. Он отметил, что теорию этого ремесла Резбаев изучал в Башкирском сельскохозяйственном институте и во Всесоюзном институте по пчеловодству в городе Рыбное Рязанской области, потом долгое время работал на Улу-Телякской опытной станции по пчеловодству в Иглинском районе. В последнее время пчеловод занимается собственным хозяйством. Начинал с 50 пчелосемей, сейчас их уже 660. На предприятии – современное оборудование для переработки и фасовки меда. "Благодаря ему слава о башкирском меде, его натуральном вкусе, высоком качестве и целебных свойствах дошла до Канады, Америки, Китая, куда башкирский бизнесмен уже не первый год поставляет продукт. В будущем пчеловод хочет открыть собственную компанию по продаже меда в Китайской Народной Республике", - добавил глава Башкирии. В этом году в хозяйстве Резбаева произвели 25 тонн меда. Это весомый вклад в общую копилку республики. Всего в Башкортостане, по предварительным данным, в 2023 году собрали 6 тысяч тонн. Достойный результат, учитывая не самые благоприятные погодные условия, сообщил Хабиров.

стерлитамакский район

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стерлитамакский район, республика башкортостан, радий хабиров