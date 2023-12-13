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Пчеловод из Башкирии отправил в зону спецоперации более тонны липового меда - РИА Новости, 13.12.2023
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10:38 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/med-1915468736.html
Пчеловод из Башкирии отправил в зону спецоперации более тонны липового меда
Пчеловод из Башкирии отправил в зону спецоперации более тонны липового меда - РИА Новости, 13.12.2023
Пчеловод из Башкирии отправил в зону спецоперации более тонны липового меда
Пчеловод из Стерлитамакского района Башкирии Рустем Резбаев отправил участникам спецоперации более одной тонны липового мёда, сообщил глава региона Радий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:38
2023-12-13T10:38
надежные люди
стерлитамакский район
республика башкортостан
радий хабиров
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УФА, 13 дек - РИА Новости. Пчеловод из Стерлитамакского района Башкирии Рустем Резбаев отправил участникам спецоперации более одной тонны липового мёда, сообщил глава региона Радий Хабиров в телеграм-канале. "Более тонны липового меда отправил участникам СВО в этом году пчеловод Рустем Резбаев из Стерлитамакского района. Он советник директора Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии, один из самых опытных наших пасечников, в этой сфере – уже 40 лет",- написал Хабиров в своём Telegram-канале. Он отметил, что теорию этого ремесла Резбаев изучал в Башкирском сельскохозяйственном институте и во Всесоюзном институте по пчеловодству в городе Рыбное Рязанской области, потом долгое время работал на Улу-Телякской опытной станции по пчеловодству в Иглинском районе. В последнее время пчеловод занимается собственным хозяйством. Начинал с 50 пчелосемей, сейчас их уже 660. На предприятии – современное оборудование для переработки и фасовки меда. "Благодаря ему слава о башкирском меде, его натуральном вкусе, высоком качестве и целебных свойствах дошла до Канады, Америки, Китая, куда башкирский бизнесмен уже не первый год поставляет продукт. В будущем пчеловод хочет открыть собственную компанию по продаже меда в Китайской Народной Республике", - добавил глава Башкирии. В этом году в хозяйстве Резбаева произвели 25 тонн меда. Это весомый вклад в общую копилку республики. Всего в Башкортостане, по предварительным данным, в 2023 году собрали 6 тысяч тонн. Достойный результат, учитывая не самые благоприятные погодные условия, сообщил Хабиров.
стерлитамакский район
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стерлитамакский район, республика башкортостан, радий хабиров
Надежные люди, Стерлитамакский район, Республика Башкортостан, Радий Хабиров
Пчеловод из Башкирии отправил в зону спецоперации более тонны липового меда

Пчеловод из Башкирии Рустем Резбаев отправил на СВО более тонны липового меда

© Радий Хабиров/TelegramПчеловод Рустем Резбаев
Пчеловод Рустем Резбаев
© Радий Хабиров/Telegram
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УФА, 13 дек - РИА Новости. Пчеловод из Стерлитамакского района Башкирии Рустем Резбаев отправил участникам спецоперации более одной тонны липового мёда, сообщил глава региона Радий Хабиров в телеграм-канале.
"Более тонны липового меда отправил участникам СВО в этом году пчеловод Рустем Резбаев из Стерлитамакского района. Он советник директора Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии, один из самых опытных наших пасечников, в этой сфере – уже 40 лет",- написал Хабиров в своём Telegram-канале.
© Радий Хабиров/TelegramМед для участников СВО
Мед для участников СВО
© Радий Хабиров/Telegram
Мед для участников СВО
Он отметил, что теорию этого ремесла Резбаев изучал в Башкирском сельскохозяйственном институте и во Всесоюзном институте по пчеловодству в городе Рыбное Рязанской области, потом долгое время работал на Улу-Телякской опытной станции по пчеловодству в Иглинском районе. В последнее время пчеловод занимается собственным хозяйством. Начинал с 50 пчелосемей, сейчас их уже 660. На предприятии – современное оборудование для переработки и фасовки меда.
"Благодаря ему слава о башкирском меде, его натуральном вкусе, высоком качестве и целебных свойствах дошла до Канады, Америки, Китая, куда башкирский бизнесмен уже не первый год поставляет продукт. В будущем пчеловод хочет открыть собственную компанию по продаже меда в Китайской Народной Республике", - добавил глава Башкирии.
В этом году в хозяйстве Резбаева произвели 25 тонн меда. Это весомый вклад в общую копилку республики. Всего в Башкортостане, по предварительным данным, в 2023 году собрали 6 тысяч тонн. Достойный результат, учитывая не самые благоприятные погодные условия, сообщил Хабиров.
© Радий Хабиров/TelegramМед для участников СВО
Мед для участников СВО
© Радий Хабиров/Telegram
Мед для участников СВО
 
Надежные людиСтерлитамакский районРеспублика БашкортостанРадий Хабиров
 
 
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