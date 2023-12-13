https://ria.ru/20231213/mechty-1915604384.html
Мишустин пообещал исполнить мечты трех ребят в рамках "Елки желаний"
Мишустин пообещал исполнить мечты трех ребят в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 13.12.2023
Мишустин пообещал исполнить мечты трех ребят в рамках "Елки желаний"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Елка желаний", он пообещал исполнить мечты трех детей и поздравил их с Новым годом. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:27
2023-12-13T18:27
2023-12-13T18:27
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Москва, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Елка желаний", он пообещал исполнить мечты трех детей и поздравил их с Новым годом. Так, премьер пообещал выполнить желание шестилетнего Макара из Костромской области, который мечтает о детской железнодорожной станции. Восьмилетняя Снежана из Астрахани, чей шарик с желанием глава правительства снял с елки, мечтает побывать на кондитерской фабрике. "Снежана, я несколько лет назад был на кондитерской фабрике, помню мальчика Мишу, с которым мы вместе ее посещали. Там очень интересно, с удовольствием попробую это организовать для тебя", - сказал Мишустин. Он также пообещал исполнить мечту девятилетней Ирины из Перми, которая мечтает о гитаре. "Ребята, мы скоро встретимся. С наступающим Новым годом!" - поздравил детей Мишустин.
https://ria.ru/20231213/elka-1915509745.html
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общество, москва, михаил мишустин, россия, костромская область
Общество, Москва, Михаил Мишустин, Россия, Костромская область
Мишустин пообещал исполнить мечты трех ребят в рамках "Елки желаний"
Мишустин пообещал исполнить мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний"