https://ria.ru/20231213/matkapital-1915496393.html

Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале

Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале - РИА Новости, 13.12.2023

Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:28

2023-12-13T12:28

2023-12-13T12:28

общество

россия

госдума рф

материнский капитал

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. Согласно закону, жителям новых регионов России, среди которых Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, материнский капитал