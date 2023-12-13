https://ria.ru/20231213/matkapital-1915496393.html
Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале
Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале - РИА Новости, 13.12.2023
Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:28
2023-12-13T12:28
2023-12-13T12:28
общество
россия
госдума рф
материнский капитал
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. Согласно закону, жителям новых регионов России, среди которых Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, материнский капитал
Общество, Россия, Госдума РФ, Материнский капитал
Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале
Госдума ограничила выплаты маткапитала россиянами на момент рождения ребенка