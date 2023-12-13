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Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале - РИА Новости, 13.12.2023
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12:28 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/matkapital-1915496393.html
Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале
Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале - РИА Новости, 13.12.2023
Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:28
2023-12-13T12:28
общество
россия
госдума рф
материнский капитал
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. Согласно закону, жителям новых регионов России, среди которых Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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общество, россия, госдума рф, материнский капитал
Общество, Россия, Госдума РФ, Материнский капитал
Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале

Госдума ограничила выплаты маткапитала россиянами на момент рождения ребенка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской на одной из улиц Краснодара
Женщина с коляской на одной из улиц Краснодара - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской на одной из улиц Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению.
Согласно закону, жителям новых регионов России, среди которых Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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Пособие по беременности и родам: как получить “декретные” в 2023 году
30 ноября, 13:09
 
ОбществоРоссияГосдума РФМатеринский капитал
 
 
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