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Харьков, Одесса. Маск согласился с приговором Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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00:58 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/mask-1915426639.html
Харьков, Одесса. Маск согласился с приговором Украине
Харьков, Одесса. Маск согласился с приговором Украине - РИА Новости, 13.12.2023
Харьков, Одесса. Маск согласился с приговором Украине
Миллиардер Илон Маск поддержал мнение американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что Украина потеряет новые территории в случае отказа от... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T00:58
2023-12-13T00:58
в мире
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россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Миллиардер Илон Маск поддержал мнение американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что Украина потеряет новые территории в случае отказа от переговоров.Сакс опубликовал пост в соцсети X, указав, что Украина "навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья". По его мнению, если Киев не заключит "мирное соглашение" сейчас, то также потеряет Харьков, Одессу, "остальную часть Херсонщины и многое другое". Он добавил, что "показные патриоты", думающие, что помогают Украине, "просто расчленяют ее"."По моему мнению, ваша оценка точна", - прокомментировал Маск пост бизнесмена.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, а в Запорожской — 93,11 процента. Тридцатого сентября прошлого года президент Владимир Путин подписал c главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915424400.html
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в мире, украина, россия, илон маск, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Илон Маск, Владимир Путин
Харьков, Одесса. Маск согласился с приговором Украине

Маск согласился с мнением бизнесмена Сакса о судьбе Харькова и Одессы

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Миллиардер Илон Маск поддержал мнение американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что Украина потеряет новые территории в случае отказа от переговоров.
Сакс опубликовал пост в соцсети X, указав, что Украина "навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья". По его мнению, если Киев не заключит "мирное соглашение" сейчас, то также потеряет Харьков, Одессу, "остальную часть Херсонщины и многое другое". Он добавил, что "показные патриоты", думающие, что помогают Украине, "просто расчленяют ее".
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"По моему мнению, ваша оценка точна", - прокомментировал Маск пост бизнесмена.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, а в Запорожской — 93,11 процента. Тридцатого сентября прошлого года президент Владимир Путин подписал c главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
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