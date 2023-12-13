Харьков, Одесса. Маск согласился с приговором Украине
Маск согласился с мнением бизнесмена Сакса о судьбе Харькова и Одессы
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Миллиардер Илон Маск поддержал мнение американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что Украина потеряет новые территории в случае отказа от переговоров.
Сакс опубликовал пост в соцсети X, указав, что Украина "навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья". По его мнению, если Киев не заключит "мирное соглашение" сейчас, то также потеряет Харьков, Одессу, "остальную часть Херсонщины и многое другое". Он добавил, что "показные патриоты", думающие, что помогают Украине, "просто расчленяют ее".
"По моему мнению, ваша оценка точна", - прокомментировал Маск пост бизнесмена.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, а в Запорожской — 93,11 процента. Тридцатого сентября прошлого года президент Владимир Путин подписал c главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.