https://ria.ru/20231213/lnr-1915459735.html

В ЛНР около 78 тысяч бытовых абонентов остались без света

В ЛНР около 78 тысяч бытовых абонентов остались без света - РИА Новости, 13.12.2023

В ЛНР около 78 тысяч бытовых абонентов остались без света

Порядка 78 тысяч бытовых абонентов остались в среду без электроэнергии на территории ЛНР в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает правительство... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:20

2023-12-13T10:20

2023-12-13T10:20

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Порядка 78 тысяч бытовых абонентов остались в среду без электроэнергии на территории ЛНР в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает правительство республики. "В настоящее время остаются обесточенными 78 219 абонентов, 861 трансформаторная подстанция и 81 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона. Отмечается, что в устранении многочисленных аварий задействовано 80 бригад энергетиков: 289 специалистов и 94 единицы спецтехники. Помощь в ликвидации последствий стихии оказывают коллеги из регионов-шефов и Московской объединенной энергетической компании. Отмечается, что каждый день поступает большое количество заявок от потребителей об отсутствии электроснабжения и других технологических нарушениях. Энергетики прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения, однако, из-за нестабильности погодных условий, не всегда удается оперативно провести аварийно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20231213/gorod-1915451513.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, происшествия