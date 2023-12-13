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В ЛНР около 78 тысяч бытовых абонентов остались без света - РИА Новости, 13.12.2023
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10:20 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/lnr-1915459735.html
В ЛНР около 78 тысяч бытовых абонентов остались без света
В ЛНР около 78 тысяч бытовых абонентов остались без света - РИА Новости, 13.12.2023
В ЛНР около 78 тысяч бытовых абонентов остались без света
Порядка 78 тысяч бытовых абонентов остались в среду без электроэнергии на территории ЛНР в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает правительство... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:20
2023-12-13T10:20
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Порядка 78 тысяч бытовых абонентов остались в среду без электроэнергии на территории ЛНР в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает правительство республики. "В настоящее время остаются обесточенными 78 219 абонентов, 861 трансформаторная подстанция и 81 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона. Отмечается, что в устранении многочисленных аварий задействовано 80 бригад энергетиков: 289 специалистов и 94 единицы спецтехники. Помощь в ликвидации последствий стихии оказывают коллеги из регионов-шефов и Московской объединенной энергетической компании. Отмечается, что каждый день поступает большое количество заявок от потребителей об отсутствии электроснабжения и других технологических нарушениях. Энергетики прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения, однако, из-за нестабильности погодных условий, не всегда удается оперативно провести аварийно-восстановительные работы.
https://ria.ru/20231213/gorod-1915451513.html
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Влада Копылова
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
В ЛНР около 78 тысяч бытовых абонентов остались без света

В ЛНР около 78 тысяч бытовых абонентов остались без света из-за непогоды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Порядка 78 тысяч бытовых абонентов остались в среду без электроэнергии на территории ЛНР в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает правительство республики.
"В настоящее время остаются обесточенными 78 219 абонентов, 861 трансформаторная подстанция и 81 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что в устранении многочисленных аварий задействовано 80 бригад энергетиков: 289 специалистов и 94 единицы спецтехники. Помощь в ликвидации последствий стихии оказывают коллеги из регионов-шефов и Московской объединенной энергетической компании.
Отмечается, что каждый день поступает большое количество заявок от потребителей об отсутствии электроснабжения и других технологических нарушениях. Энергетики прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения, однако, из-за нестабильности погодных условий, не всегда удается оперативно провести аварийно-восстановительные работы.
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