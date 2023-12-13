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"Штрафами не напугать". Кто стоит за крупнейшим теневым бизнесом в России - РИА Новости, 13.12.2023
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08:00 13.12.2023 (обновлено: 08:11 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/lesoruby-1915381780.html
"Штрафами не напугать". Кто стоит за крупнейшим теневым бизнесом в России
"Штрафами не напугать". Кто стоит за крупнейшим теневым бизнесом в России - РИА Новости, 13.12.2023
"Штрафами не напугать". Кто стоит за крупнейшим теневым бизнесом в России
В стране нелегально уничтожают гектары леса. Под топоры попадают даже заповедные зоны. Чтобы замести следы, устраивают поджоги, из-за чего погибают животные. И... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:00
2023-12-13T08:11
россия
иркутская область
забайкальский край
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
зеленый патруль
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
деревья
закон
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Антонина Матвеева. В стране нелегально уничтожают гектары леса. Под топоры попадают даже заповедные зоны. Чтобы замести следы, устраивают поджоги, из-за чего погибают животные. И поймать преступников удается далеко не всегда. Как они действуют — в материале РИА Новости."Действовали слаженно"В начале этого года в Бурятии задержали группировку, которая за шесть месяцев уничтожила полторы тысячи кубометров деревьев. Ущерб лесному фонду — почти десять миллионов рублей.Как выяснило следствие, ОПГ создал местный житель, к нему присоединились трое знакомых. Главарь довозил их до рубок и обеспечивал необходимой техникой: бензопилами, автомобилями, тракторами и прицепами.Кроме того, подделывал лицензии на заготовку древесины. Нашел и где сбывать. Как отметили в полиции, группа действовала крайне "организованно и сплоченно"."Все признаны виновными в совершении десяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой") УК России", — рассказали в МВД.Суд приговорил организатора и одного из подельников к четырем и 3,9 года лишения свободы. Двое других отделались условными сроками.Добывают тоннамиВ России борются с черными лесорубами давно. Практически каждый год правительство вводит новые меры для сохранения деревьев.Сейчас преступников отслеживают не только патрулями, но и с помощью спутниковых снимков. Также используют электронную систему ЛесЕГАИС, где фиксируются все перевозки древесины.Несмотря на снижение числа нарушений (по сравнению с прошлым годом на 16 процентов), во многих регионах продолжают воровать в промышленных масштабах.Как сообщили РИА Новости в Рослесхозе, за текущий год выявили почти восемь с половиной тысяч случаев незаконной рубки. Добыто таким способом около 212 тысяч тонн."Чаще всего орудовали в Бурятии, Красноярском и Забайкальском краях, а также в Иркутской, Свердловской и Амурской областях", — пояснили в ведомстве.Директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов уточняет: выбор этих территорий связан с тем, что именно там растут особенно ценные породы.&quot;Излюбленная добыча черных лесорубов — лиственница, а также кедр (сосна сибирская), который всегда ценился за аромат и структуру древесины, — рассказывает он. — Разумеется, рубят и более распространенные деревья вроде березы или сосны. Из них производят пиломатериалы, дрова и бумагу&quot;."Рубят не жалея"Действуют преступники по отлаженным схемам. Одна из самых популярных — вырубка по документам, выписанным без оснований либо оформленным на другие виды работ.Например, вместо санитарной чистки уничтожают здоровые деревья или орудуют за пределами лесосеки. Также под топор попадают растения, которые и вовсе не заявлены в накладных."Рубят не жалея, ведь отследить такие нарушения бывает сложно, — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — В бизнес часто вписываются продажные лесники и чиновники. Именно они помогают достать нужные документы или просто покрывают нарушителей за взятку".Подобный громкий случай произошел два года назад. Старший инспектор отдела по Гороховскому лесничеству в Иркутской области стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. За 175 тысяч рублей он оповещал преступников о проверках.Похожая история — в Красноярском крае. В период с 2018-го по 2019-й работник Минлесхоза помогал черным лесорубам в Абанском районе. Сумма ущерба — 110 миллионов рублей. Сообщники прикрывались подложными документами о санитарной вырубке.Иногда преступники действуют более изощренно. В этом году прокуроры вскрыли хитрую схему, которую использовали нарушители из Курской области.Они устанавливали контакт с местными жителями, а те получали право на рубку по договорам купли-продажи — якобы для строительства личных деревянных домов. Теперь дело рассматривает суд. Подозреваемым, помимо тюрьмы, грозит штраф: 58 миллионов рублей — на сумму ущерба.Лесные поджигателиЧтобы скрыть следы вырубки, преступники порой поджигают лес. Или устраивают низовой пал, чтобы перевести деревья в категорию "поврежденных"."Выбирают участки рядом с дорогами — так удобнее вывозить сырье. Кроме того, пожары там быстро тушат, и растения не успевают серьезно обгореть. Зато повреждается корневая система. Власти проводят экспертизу лесов и принимают решение о вырубке. Преступникам остается только выиграть тендер", — рассказывает Кабанов.Поймать за руку черных лесорубов непросто: происшествия часто списывают на "сухие" грозы или безответственных туристов. Но иногда нарушители все же попадаются полиции.Весной 2022-го в лесничестве Кавалеровского района Приморья сгорело более девяти тысяч гектаров леса. От огня пострадали ценные кедровые массивы."У нас есть существенные основания полагать, что это были умышленные поджоги, поскольку "сухих" гроз и переходов огня с близлежащих земель не было. Характер возгораний говорит о том, что они возникали по плану", — отметил руководитель местного лесничества Евгений Кутуков.Правовое регулированиеПо данным экспертов, практически вся нелегально добытая древесина идет на экспорт. В схеме задействованы перекупщики, которые приобретают сырье, а затем поставляют на зарубежные фабрики.&quot;Большинство покупателей из Китая. Там ведь много фабрик, например, по производству мебели. Сырья нужно много. Российское к тому же куда более качественное. Кроме того, нелегалы отдают его по большой скидке&quot;, — поясняет Кирилл Кабанов.По его словам, на продаже леса зарабатывают миллиарды рублей. Поэтому закон преступников не пугает — за такие суммы они готовы рисковать.Сейчас за незаконную вырубку грозит штраф до трех миллионов рублей и до семи лет лишения свободы (ст. 260 УК России), если ущерб нанесен организованной группой в особо крупном размере, отмечает юрист Тимур Харди.Тем не менее вскоре законодательство ужесточат. Минприроды предложило внести изменения в КоАП.За нахождение в лесу спецтехники без разрешения и систем контроля теперь будут наказывать штрафами до полумиллиона рублей. Также появится административная ответственность за продажу бревен с нарушением требований, предусмотренных Лесным кодексом, и создание нелегальных складов древесины.Таким образом, перечень оснований для штрафов может существенно расшириться, а значит, увеличится и сумма, которую придется платить нарушителям.Поправки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Часть из них должна вступить в силу 1 апреля 2024-го, а некоторые — с 1 января 2025 года.Пока неясно, поможет ли такая мера. Прибыль от масштабных вырубок значительно превосходит как старые, так и новые штрафы.
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россия, иркутская область, забайкальский край, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), зеленый патруль, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), деревья, закон, вырубка деревьев
Россия, Иркутская область, Забайкальский край, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Зеленый патруль, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Деревья, закон, Вырубка деревьев
"Штрафами не напугать". Кто стоит за крупнейшим теневым бизнесом в России

Рослесхоз: нелегальные лесорубы добыли за год около 212 тысяч тонн древесины

© Иллюстрация РИА НовостиЧерный лесоруб
Черный лесоруб - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Антонина Матвеева. В стране нелегально уничтожают гектары леса. Под топоры попадают даже заповедные зоны. Чтобы замести следы, устраивают поджоги, из-за чего погибают животные. И поймать преступников удается далеко не всегда. Как они действуют — в материале РИА Новости.

"Действовали слаженно"

В начале этого года в Бурятии задержали группировку, которая за шесть месяцев уничтожила полторы тысячи кубометров деревьев. Ущерб лесному фонду — почти десять миллионов рублей.
Как выяснило следствие, ОПГ создал местный житель, к нему присоединились трое знакомых. Главарь довозил их до рубок и обеспечивал необходимой техникой: бензопилами, автомобилями, тракторами и прицепами.
Кроме того, подделывал лицензии на заготовку древесины. Нашел и где сбывать. Как отметили в полиции, группа действовала крайне "организованно и сплоченно".
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПолицейский и лесничий ищут нарушителей, незаконно вырубающих деревья в Березовском лесничестве в Свердловской области
Полицейский и лесничий ищут нарушителей, незаконно вырубающих деревья в Березовском лесничестве в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Полицейский и лесничий ищут нарушителей, незаконно вырубающих деревья в Березовском лесничестве в Свердловской области
«
"Все признаны виновными в совершении десяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой") УК России", — рассказали в МВД.
Суд приговорил организатора и одного из подельников к четырем и 3,9 года лишения свободы. Двое других отделались условными сроками.

Добывают тоннами

В России борются с черными лесорубами давно. Практически каждый год правительство вводит новые меры для сохранения деревьев.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль сотрудников Департамента лесного хозяйства Приморского края
Автомобиль сотрудников Департамента лесного хозяйства Приморского края - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобиль сотрудников Департамента лесного хозяйства Приморского края
Сейчас преступников отслеживают не только патрулями, но и с помощью спутниковых снимков. Также используют электронную систему ЛесЕГАИС, где фиксируются все перевозки древесины.
Несмотря на снижение числа нарушений (по сравнению с прошлым годом на 16 процентов), во многих регионах продолжают воровать в промышленных масштабах.
Как сообщили РИА Новости в Рослесхозе, за текущий год выявили почти восемь с половиной тысяч случаев незаконной рубки. Добыто таким способом около 212 тысяч тонн.
"Чаще всего орудовали в Бурятии, Красноярском и Забайкальском краях, а также в Иркутской, Свердловской и Амурской областях", — пояснили в ведомстве.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВыявление незаконной вырубки леса в Приморском крае
Выявление незаконной вырубки леса в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Выявление незаконной вырубки леса в Приморском крае
Директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов уточняет: выбор этих территорий связан с тем, что именно там растут особенно ценные породы.
«

"Излюбленная добыча черных лесорубов — лиственница, а также кедр (сосна сибирская), который всегда ценился за аромат и структуру древесины, — рассказывает он. — Разумеется, рубят и более распространенные деревья вроде березы или сосны. Из них производят пиломатериалы, дрова и бумагу".

"Рубят не жалея"

Действуют преступники по отлаженным схемам. Одна из самых популярных — вырубка по документам, выписанным без оснований либо оформленным на другие виды работ.
© iStock.com / ridvan_celikМужчина просматривает документы
Мужчина просматривает документы - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / ridvan_celik
Мужчина просматривает документы
Например, вместо санитарной чистки уничтожают здоровые деревья или орудуют за пределами лесосеки. Также под топор попадают растения, которые и вовсе не заявлены в накладных.
"Рубят не жалея, ведь отследить такие нарушения бывает сложно, — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — В бизнес часто вписываются продажные лесники и чиновники. Именно они помогают достать нужные документы или просто покрывают нарушителей за взятку".
Подобный громкий случай произошел два года назад. Старший инспектор отдела по Гороховскому лесничеству в Иркутской области стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. За 175 тысяч рублей он оповещал преступников о проверках.
© iStock.com / Oleg ElkovМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Мужчина считает деньги
Похожая история — в Красноярском крае. В период с 2018-го по 2019-й работник Минлесхоза помогал черным лесорубам в Абанском районе. Сумма ущерба — 110 миллионов рублей. Сообщники прикрывались подложными документами о санитарной вырубке.
Иногда преступники действуют более изощренно. В этом году прокуроры вскрыли хитрую схему, которую использовали нарушители из Курской области.
© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина с топором в лесу
Мужчина с топором в лесу - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Мужчина с топором в лесу
Они устанавливали контакт с местными жителями, а те получали право на рубку по договорам купли-продажи — якобы для строительства личных деревянных домов. Теперь дело рассматривает суд. Подозреваемым, помимо тюрьмы, грозит штраф: 58 миллионов рублей — на сумму ущерба.

Лесные поджигатели

Чтобы скрыть следы вырубки, преступники порой поджигают лес. Или устраивают низовой пал, чтобы перевести деревья в категорию "поврежденных".
«
"Выбирают участки рядом с дорогами — так удобнее вывозить сырье. Кроме того, пожары там быстро тушат, и растения не успевают серьезно обгореть. Зато повреждается корневая система. Власти проводят экспертизу лесов и принимают решение о вырубке. Преступникам остается только выиграть тендер", — рассказывает Кабанов.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесных пожаров
Поймать за руку черных лесорубов непросто: происшествия часто списывают на "сухие" грозы или безответственных туристов. Но иногда нарушители все же попадаются полиции.
Весной 2022-го в лесничестве Кавалеровского района Приморья сгорело более девяти тысяч гектаров леса. От огня пострадали ценные кедровые массивы.
"У нас есть существенные основания полагать, что это были умышленные поджоги, поскольку "сухих" гроз и переходов огня с близлежащих земель не было. Характер возгораний говорит о том, что они возникали по плану", — отметил руководитель местного лесничества Евгений Кутуков.

Правовое регулирование

По данным экспертов, практически вся нелегально добытая древесина идет на экспорт. В схеме задействованы перекупщики, которые приобретают сырье, а затем поставляют на зарубежные фабрики.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД осматривает лесовоз
Инспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым кругляком, в городе Лесосибирске - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Инспектор ГИБДД осматривает лесовоз
«

"Большинство покупателей из Китая. Там ведь много фабрик, например, по производству мебели. Сырья нужно много. Российское к тому же куда более качественное. Кроме того, нелегалы отдают его по большой скидке", — поясняет Кирилл Кабанов.

По его словам, на продаже леса зарабатывают миллиарды рублей. Поэтому закон преступников не пугает — за такие суммы они готовы рисковать.
Сейчас за незаконную вырубку грозит штраф до трех миллионов рублей и до семи лет лишения свободы (ст. 260 УК России), если ущерб нанесен организованной группой в особо крупном размере, отмечает юрист Тимур Харди.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпил елей
Рабочие во время заготовки новогодних елей к Новому году - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Спил елей
Тем не менее вскоре законодательство ужесточат. Минприроды предложило внести изменения в КоАП.
За нахождение в лесу спецтехники без разрешения и систем контроля теперь будут наказывать штрафами до полумиллиона рублей. Также появится административная ответственность за продажу бревен с нарушением требований, предусмотренных Лесным кодексом, и создание нелегальных складов древесины.
Таким образом, перечень оснований для штрафов может существенно расшириться, а значит, увеличится и сумма, которую придется платить нарушителям.
Вид на тайгу - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Лесная братия. Кто варварски вырубает русскую тайгу
26 августа 2021, 08:00
Поправки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Часть из них должна вступить в силу 1 апреля 2024-го, а некоторые — с 1 января 2025 года.
Пока неясно, поможет ли такая мера. Прибыль от масштабных вырубок значительно превосходит как старые, так и новые штрафы.
 
РоссияИркутская областьЗабайкальский крайФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Зеленый патрульМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ДеревьязаконВырубка деревьев
 
 
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