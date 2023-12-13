https://ria.ru/20231213/lesoruby-1915381780.html

"Штрафами не напугать". Кто стоит за крупнейшим теневым бизнесом в России

"Штрафами не напугать". Кто стоит за крупнейшим теневым бизнесом в России - РИА Новости, 13.12.2023

"Штрафами не напугать". Кто стоит за крупнейшим теневым бизнесом в России

В стране нелегально уничтожают гектары леса. Под топоры попадают даже заповедные зоны. Чтобы замести следы, устраивают поджоги, из-за чего погибают животные. И... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:11

россия

иркутская область

забайкальский край

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

зеленый патруль

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

деревья

закон

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Антонина Матвеева. В стране нелегально уничтожают гектары леса. Под топоры попадают даже заповедные зоны. Чтобы замести следы, устраивают поджоги, из-за чего погибают животные. И поймать преступников удается далеко не всегда. Как они действуют — в материале РИА Новости."Действовали слаженно"В начале этого года в Бурятии задержали группировку, которая за шесть месяцев уничтожила полторы тысячи кубометров деревьев. Ущерб лесному фонду — почти десять миллионов рублей.Как выяснило следствие, ОПГ создал местный житель, к нему присоединились трое знакомых. Главарь довозил их до рубок и обеспечивал необходимой техникой: бензопилами, автомобилями, тракторами и прицепами.Кроме того, подделывал лицензии на заготовку древесины. Нашел и где сбывать. Как отметили в полиции, группа действовала крайне "организованно и сплоченно"."Все признаны виновными в совершении десяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой") УК России", — рассказали в МВД.Суд приговорил организатора и одного из подельников к четырем и 3,9 года лишения свободы. Двое других отделались условными сроками.Добывают тоннамиВ России борются с черными лесорубами давно. Практически каждый год правительство вводит новые меры для сохранения деревьев.Сейчас преступников отслеживают не только патрулями, но и с помощью спутниковых снимков. Также используют электронную систему ЛесЕГАИС, где фиксируются все перевозки древесины.Несмотря на снижение числа нарушений (по сравнению с прошлым годом на 16 процентов), во многих регионах продолжают воровать в промышленных масштабах.Как сообщили РИА Новости в Рослесхозе, за текущий год выявили почти восемь с половиной тысяч случаев незаконной рубки. Добыто таким способом около 212 тысяч тонн."Чаще всего орудовали в Бурятии, Красноярском и Забайкальском краях, а также в Иркутской, Свердловской и Амурской областях", — пояснили в ведомстве.Директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов уточняет: выбор этих территорий связан с тем, что именно там растут особенно ценные породы."Излюбленная добыча черных лесорубов — лиственница, а также кедр (сосна сибирская), который всегда ценился за аромат и структуру древесины, — рассказывает он. — Разумеется, рубят и более распространенные деревья вроде березы или сосны. Из них производят пиломатериалы, дрова и бумагу"."Рубят не жалея"Действуют преступники по отлаженным схемам. Одна из самых популярных — вырубка по документам, выписанным без оснований либо оформленным на другие виды работ.Например, вместо санитарной чистки уничтожают здоровые деревья или орудуют за пределами лесосеки. Также под топор попадают растения, которые и вовсе не заявлены в накладных."Рубят не жалея, ведь отследить такие нарушения бывает сложно, — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — В бизнес часто вписываются продажные лесники и чиновники. Именно они помогают достать нужные документы или просто покрывают нарушителей за взятку".Подобный громкий случай произошел два года назад. Старший инспектор отдела по Гороховскому лесничеству в Иркутской области стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. За 175 тысяч рублей он оповещал преступников о проверках.Похожая история — в Красноярском крае. В период с 2018-го по 2019-й работник Минлесхоза помогал черным лесорубам в Абанском районе. Сумма ущерба — 110 миллионов рублей. Сообщники прикрывались подложными документами о санитарной вырубке.Иногда преступники действуют более изощренно. В этом году прокуроры вскрыли хитрую схему, которую использовали нарушители из Курской области.Они устанавливали контакт с местными жителями, а те получали право на рубку по договорам купли-продажи — якобы для строительства личных деревянных домов. Теперь дело рассматривает суд. Подозреваемым, помимо тюрьмы, грозит штраф: 58 миллионов рублей — на сумму ущерба.Лесные поджигателиЧтобы скрыть следы вырубки, преступники порой поджигают лес. Или устраивают низовой пал, чтобы перевести деревья в категорию "поврежденных"."Выбирают участки рядом с дорогами — так удобнее вывозить сырье. Кроме того, пожары там быстро тушат, и растения не успевают серьезно обгореть. Зато повреждается корневая система. Власти проводят экспертизу лесов и принимают решение о вырубке. Преступникам остается только выиграть тендер", — рассказывает Кабанов.Поймать за руку черных лесорубов непросто: происшествия часто списывают на "сухие" грозы или безответственных туристов. Но иногда нарушители все же попадаются полиции.Весной 2022-го в лесничестве Кавалеровского района Приморья сгорело более девяти тысяч гектаров леса. От огня пострадали ценные кедровые массивы."У нас есть существенные основания полагать, что это были умышленные поджоги, поскольку "сухих" гроз и переходов огня с близлежащих земель не было. Характер возгораний говорит о том, что они возникали по плану", — отметил руководитель местного лесничества Евгений Кутуков.Правовое регулированиеПо данным экспертов, практически вся нелегально добытая древесина идет на экспорт. В схеме задействованы перекупщики, которые приобретают сырье, а затем поставляют на зарубежные фабрики."Большинство покупателей из Китая. Там ведь много фабрик, например, по производству мебели. Сырья нужно много. Российское к тому же куда более качественное. Кроме того, нелегалы отдают его по большой скидке", — поясняет Кирилл Кабанов.По его словам, на продаже леса зарабатывают миллиарды рублей. Поэтому закон преступников не пугает — за такие суммы они готовы рисковать.Сейчас за незаконную вырубку грозит штраф до трех миллионов рублей и до семи лет лишения свободы (ст. 260 УК России), если ущерб нанесен организованной группой в особо крупном размере, отмечает юрист Тимур Харди.Тем не менее вскоре законодательство ужесточат. Минприроды предложило внести изменения в КоАП.За нахождение в лесу спецтехники без разрешения и систем контроля теперь будут наказывать штрафами до полумиллиона рублей. Также появится административная ответственность за продажу бревен с нарушением требований, предусмотренных Лесным кодексом, и создание нелегальных складов древесины.Таким образом, перечень оснований для штрафов может существенно расшириться, а значит, увеличится и сумма, которую придется платить нарушителям.Поправки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Часть из них должна вступить в силу 1 апреля 2024-го, а некоторые — с 1 января 2025 года.Пока неясно, поможет ли такая мера. Прибыль от масштабных вырубок значительно превосходит как старые, так и новые штрафы.

https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html

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россия, иркутская область, забайкальский край, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), зеленый патруль, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), деревья, закон, вырубка деревьев