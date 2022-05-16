https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726443.html

В Приморье "черных лесорубов" заподозрили в поджогах

В Приморье "черных лесорубов" заподозрили в поджогах - РИА Новости, 16.05.2022

В Приморье "черных лесорубов" заподозрили в поджогах

Более 9 тысяч гектаров леса сгорело за неделю в лесничестве Кавалеровского района Приморья, власти подозревают в умышленных поджогах "черных лесорубов",... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:09

2022-05-16T08:09

2022-05-16T08:09

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Более 9 тысяч гектаров леса сгорело за неделю в лесничестве Кавалеровского района Приморья, власти подозревают в умышленных поджогах "черных лесорубов", сообщает правительство региона.Отмечается, что на территории Кавалеровского филиала краевого учреждения "Приморское лесничество" во второй декаде мая зарегистрировано 18 лесных пожаров общей площадью более 9 тысяч гектаров. Они начались с 9 мая, очаги возгорания распространялись с юга на север. По данным властей, Кавалеровский филиал Примлеса считается наиболее проблемным с точки зрения незаконной заготовки древесины в Приморском крае."В результате планомерной работы, которую проводит наше ведомство во взаимодействии с правоохранительными органами, с начала года "черные лесорубы" понесли существенный урон: у них изъяли значительное количество дорогостоящей лесозаготовительной техники; в конце зимы силовики с поличным взяли международную группу, участники которой обвиняются в контрабанде древесины. Все это могло стать поводом для мести со стороны тех, кому мы значительно усложнили, а то и вовсе перекрыли возможность заниматься незаконным бизнесом", – приводятся слова главы министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова.Он отметил, что все материалы по предполагаемым поджогам переданы в правоохранительные органы.По словам руководителя Кавалеровского лесничества Евгения Кутукова, 13 мая лесные пожарные смогли локализовать или ликвидировать большую часть пожаров. Дождь 14 мая окончательно потушил очаги. В результате пожаров в том числе пострадали кедровники, которые запрещены к рубке. Там местные жители занимались заготовкой ореха."У нас есть существенные основания полагать, что это были умышленные поджоги, поскольку сухих гроз и переходов огня с земель иных категорий в этот период на территории лесничества не было, а характер возгораний говорит о том, что они возникали, как плану. По предварительным оценкам, ущерб от этих лесных пожаров может составить до 200 миллионов рублей", – отметил Кутуков, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726173.html

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приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край