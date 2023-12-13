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Россия призвала созвать встречу по ближневосточному вопросу, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
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13:47 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/lavrov-1915518720.html
Россия призвала созвать встречу по ближневосточному вопросу, заявил Лавров
Россия призвала созвать встречу по ближневосточному вопросу, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
Россия призвала созвать встречу по ближневосточному вопросу, заявил Лавров
Москва считает необходимым созвать международную конференцию по ближневосточному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:47
2023-12-13T13:47
в мире
россия
москва
сша
сергей лавров
оон
лига арабских государств
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва считает необходимым созвать международную конференцию по ближневосточному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, США в одиночку или вместе со своими ближайшими союзниками не смогут "состряпать устойчивую жизнеспособную концепцию создания палестинского государства". "Единственный путь к тому, чтобы эта проблема разрешилась навсегда, - это провести международную конференцию, в которой должны участвовать все пять постоянных членов Совбеза ООН, обязательно представители Лиги арабских государств, обязательно - Организации исламского сотрудничества, обязательно - представители Совета сотрудничества арабских государств (Персидского) залива", - сказал министр журналистам в Совете Федерации. Лавров отметил, что ООН должна сыграть ведущую роль в созыве подобного мероприятия, добавив: "Я рассчитываю, что генеральный секретарь ООН такую инициативу вполне в состоянии проявить".
https://ria.ru/20231213/lavrov-1915515112.html
https://ria.ru/20231212/souchastniki-1915362985.html
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в мире, россия, москва, сша, сергей лавров, оон, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества
В мире, Россия, Москва, США, Сергей Лавров, ООН, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества
Россия призвала созвать встречу по ближневосточному вопросу, заявил Лавров

Лавров: Россия призвала созвать международную встречу по Ближнему Востоку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва считает необходимым созвать международную конференцию по ближневосточному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, США в одиночку или вместе со своими ближайшими союзниками не смогут "состряпать устойчивую жизнеспособную концепцию создания палестинского государства".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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"Единственный путь к тому, чтобы эта проблема разрешилась навсегда, - это провести международную конференцию, в которой должны участвовать все пять постоянных членов Совбеза ООН, обязательно представители Лиги арабских государств, обязательно - Организации исламского сотрудничества, обязательно - представители Совета сотрудничества арабских государств (Персидского) залива", - сказал министр журналистам в Совете Федерации.
Лавров отметил, что ООН должна сыграть ведущую роль в созыве подобного мероприятия, добавив: "Я рассчитываю, что генеральный секретарь ООН такую инициативу вполне в состоянии проявить".
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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В миреРоссияМоскваСШАСергей ЛавровООНЛига арабских государствОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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