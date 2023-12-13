https://ria.ru/20231213/lavrov-1915509833.html

Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров

Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023

Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров

Представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают страны за взаимодействие с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:18

2023-12-13T13:18

2023-12-13T13:18

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совет федерации рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают страны за взаимодействие с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Запад встревожен ... Они хотят делать все, чтобы не допустить такого сближения, еще более сильного, чем оно было до недавнего времени, между глобальным югом и Российской Федерацией", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. Он отметил, что представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают наказаниями и отсутствием помощи за встречи с Россией.

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей лавров, совет федерации рф