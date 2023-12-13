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Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
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13:18 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/lavrov-1915509833.html
Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров
Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров
Представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают страны за взаимодействие с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:18
2023-12-13T13:18
в мире
россия
сергей лавров
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают страны за взаимодействие с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Запад встревожен ... Они хотят делать все, чтобы не допустить такого сближения, еще более сильного, чем оно было до недавнего времени, между глобальным югом и Российской Федерацией", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. Он отметил, что представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают наказаниями и отсутствием помощи за встречи с Россией.
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в мире, россия, сергей лавров, совет федерации рф
В мире, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров

Лавров: западники бегают по всему миру и стращают страны за отношения с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают страны за взаимодействие с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Запад встревожен ... Они хотят делать все, чтобы не допустить такого сближения, еще более сильного, чем оно было до недавнего времени, между глобальным югом и Российской Федерацией", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
Он отметил, что представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают наказаниями и отсутствием помощи за встречи с Россией.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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