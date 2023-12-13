https://ria.ru/20231213/lavrov-1915509833.html
Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров
Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров
Представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают страны за взаимодействие с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:18
2023-12-13T13:18
2023-12-13T13:18
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают страны за взаимодействие с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Запад встревожен ... Они хотят делать все, чтобы не допустить такого сближения, еще более сильного, чем оно было до недавнего времени, между глобальным югом и Российской Федерацией", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. Он отметил, что представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают наказаниями и отсутствием помощи за встречи с Россией.
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, совет федерации рф
В мире, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Западники стращают страны за отношения с Россией, заявил Лавров
Лавров: западники бегают по всему миру и стращают страны за отношения с Россией