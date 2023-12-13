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МИД ощущает поддержку со стороны россиян, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
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12:29 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/lavrov-1915496509.html
МИД ощущает поддержку со стороны россиян, заявил Лавров
МИД ощущает поддержку со стороны россиян, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
МИД ощущает поддержку со стороны россиян, заявил Лавров
Министерство иностранных дел РФ ощущает поддержку гражданами внешнеполитического курса страны, и эта поддержка позволяет устойчиво действовать на мировой арене, РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:29
2023-12-13T12:29
россия
сергей лавров
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ ощущает поддержку гражданами внешнеполитического курса страны, и эта поддержка позволяет устойчиво действовать на мировой арене, заявил глава МИД Сергей Лавров. "Наш курс в мировых делах не зависит от капризов недоброжелателей, главное, он пользуется широкой поддержкой ведущих политических сил и граждан страны. Мы это ощущаем", - сказал Лавров, выступая во время "правительственного часа" в Совете Федерации. Министр подчеркнул, что такая поддержка внешней политики страны - "один из ключевых факторов, который придает нашим шагам на международной арене необходимую устойчивость, обеспечивает эффективность решения задач национального развития, повышение уровня и качества жизни всех российских граждан". Лавров также отметил, что долгосрочная внешнеполитическая линия России не подвержена электоральным циклам, в отличие от ситуации в ряде стран Запада, где политики "все долгосрочные стратегические интересы своих народов очень часто приносят в жертву этим самым электоральным маневрам и интригам".
https://ria.ru/20231213/obse-1915484482.html
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россия, сергей лавров, совет федерации рф, в мире
Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, В мире
МИД ощущает поддержку со стороны россиян, заявил Лавров

Лавров: МИД ощущает поддержку россиянами внешнеполитического курса страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ ощущает поддержку гражданами внешнеполитического курса страны, и эта поддержка позволяет устойчиво действовать на мировой арене, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Наш курс в мировых делах не зависит от капризов недоброжелателей, главное, он пользуется широкой поддержкой ведущих политических сил и граждан страны. Мы это ощущаем", - сказал Лавров, выступая во время "правительственного часа" в Совете Федерации.
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Министр подчеркнул, что такая поддержка внешней политики страны - "один из ключевых факторов, который придает нашим шагам на международной арене необходимую устойчивость, обеспечивает эффективность решения задач национального развития, повышение уровня и качества жизни всех российских граждан".
Лавров также отметил, что долгосрочная внешнеполитическая линия России не подвержена электоральным циклам, в отличие от ситуации в ряде стран Запада, где политики "все долгосрочные стратегические интересы своих народов очень часто приносят в жертву этим самым электоральным маневрам и интригам".
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