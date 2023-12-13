https://ria.ru/20231213/lastochka-1915439267.html

На Свердловской железной дороге появятся российские аналоги "Ласточек"

На Свердловской железной дороге появятся российские аналоги "Ласточек" - РИА Новости, 13.12.2023

На Свердловской железной дороге появятся российские аналоги "Ласточек"

Первые российские аналоги "Ласточек", переданные заводом-изготовителем холдингу "Российские железные дороги" (РЖД), начнут курсировать на Свердловской железной... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T06:04

2023-12-13T06:04

2023-12-13T06:04

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Первые российские аналоги "Ласточек", переданные заводом-изготовителем холдингу "Российские железные дороги" (РЖД), начнут курсировать на Свердловской железной дороге, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. "24 ноября поезд ЭС104 был сертифицирован. Первые 4 поезда уже переданы "Российским железным дорогам", до конца года мы получим ещё 8, в следующем году порядка 20. Впервые с пассажирами эти поезда начнут эксплуатироваться на Свердловской железной дороге в Свердловской области и в Пермском крае", – сказал он. По словам Колесникова, это связано с тем, что новые поезда будут эксплуатироваться рядом с заводом-производителем для того, чтобы при необходимости иметь возможность оперативного сервисного сопровождения и улучшения характеристик поезда. При этом начиная со следующего года электропоезда ЭС104 будут ориентированы и для перевозок на северо-западе России. "Начиная со следующего года планируется поставка таких электропоездов в восьмивагонном исполнении. Они ориентированы для перевозок на полигоне Октябрьской железной дороги", – сказал он. Новый ЭС104 - полностью российский электропоезд, аналог "Ласточки" с улучшенными техническими характеристиками. В его составе пять вагонов. Здесь 416 мест (в прошлой "Ласточке", построенной СТМ вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.

https://ria.ru/20231204/rzhd-1913698624.html

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экономика, свердловская область, россия, свердловская железная дорога, ржд, октябрьская железная дорога