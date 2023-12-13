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На Свердловской железной дороге появятся российские аналоги "Ласточек" - РИА Новости, 13.12.2023
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06:04 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/lastochka-1915439267.html
На Свердловской железной дороге появятся российские аналоги "Ласточек"
На Свердловской железной дороге появятся российские аналоги "Ласточек" - РИА Новости, 13.12.2023
На Свердловской железной дороге появятся российские аналоги "Ласточек"
Первые российские аналоги "Ласточек", переданные заводом-изготовителем холдингу "Российские железные дороги" (РЖД), начнут курсировать на Свердловской железной... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:04
2023-12-13T06:04
экономика
свердловская область
россия
свердловская железная дорога
ржд
октябрьская железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Первые российские аналоги "Ласточек", переданные заводом-изготовителем холдингу "Российские железные дороги" (РЖД), начнут курсировать на Свердловской железной дороге, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. "24 ноября поезд ЭС104 был сертифицирован. Первые 4 поезда уже переданы "Российским железным дорогам", до конца года мы получим ещё 8, в следующем году порядка 20. Впервые с пассажирами эти поезда начнут эксплуатироваться на Свердловской железной дороге в Свердловской области и в Пермском крае", – сказал он. По словам Колесникова, это связано с тем, что новые поезда будут эксплуатироваться рядом с заводом-производителем для того, чтобы при необходимости иметь возможность оперативного сервисного сопровождения и улучшения характеристик поезда. При этом начиная со следующего года электропоезда ЭС104 будут ориентированы и для перевозок на северо-западе России. "Начиная со следующего года планируется поставка таких электропоездов в восьмивагонном исполнении. Они ориентированы для перевозок на полигоне Октябрьской железной дороги", – сказал он. Новый ЭС104 - полностью российский электропоезд, аналог "Ласточки" с улучшенными техническими характеристиками. В его составе пять вагонов. Здесь 416 мест (в прошлой "Ласточке", построенной СТМ вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.
https://ria.ru/20231204/rzhd-1913698624.html
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экономика, свердловская область, россия, свердловская железная дорога, ржд, октябрьская железная дорога
Экономика, Свердловская область, Россия, Свердловская железная дорога, РЖД, Октябрьская железная дорога
На Свердловской железной дороге появятся российские аналоги "Ласточек"

Первые российские аналоги "Ласточек" появятся на Свердловской железной дороге

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Ласточка"
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Скоростной поезд "Ласточка". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Первые российские аналоги "Ласточек", переданные заводом-изготовителем холдингу "Российские железные дороги" (РЖД), начнут курсировать на Свердловской железной дороге, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников.
"24 ноября поезд ЭС104 был сертифицирован. Первые 4 поезда уже переданы "Российским железным дорогам", до конца года мы получим ещё 8, в следующем году порядка 20. Впервые с пассажирами эти поезда начнут эксплуатироваться на Свердловской железной дороге в Свердловской области и в Пермском крае", – сказал он.
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По словам Колесникова, это связано с тем, что новые поезда будут эксплуатироваться рядом с заводом-производителем для того, чтобы при необходимости иметь возможность оперативного сервисного сопровождения и улучшения характеристик поезда. При этом начиная со следующего года электропоезда ЭС104 будут ориентированы и для перевозок на северо-западе России.
"Начиная со следующего года планируется поставка таких электропоездов в восьмивагонном исполнении. Они ориентированы для перевозок на полигоне Октябрьской железной дороги", – сказал он.
Новый ЭС104 - полностью российский электропоезд, аналог "Ласточки" с улучшенными техническими характеристиками. В его составе пять вагонов. Здесь 416 мест (в прошлой "Ласточке", построенной СТМ вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.
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