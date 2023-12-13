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Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
Российские десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T04:45
2023-12-13T04:45
2023-12-13T08:54
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Российские десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки, сообщили журналистам в Минобороны России."Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Клещеевки были обнаружены два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие украинских формирований… Для их уничтожения отдельное гвардейское соединение ВДВ с Дальнего Востока, входящее в состав Южной группировки войск, решило задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет"… Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику", - сообщили в ведомстве. После поражения целей расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.
https://ria.ru/20231213/zenitchiki-1915435690.html
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Уничтожение "Ланцетами" двух танков и самоходных орудий ВСУ
Российские десантники "Ланцетами" уничтожили два танка и самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки, сообщили в Минобороны РФ
2023-12-13T04:45
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клещеевка, россия, дальний восток, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Россия, Дальний Восток, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
Военные уничтожили "Ланцетами" два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ