https://ria.ru/20231213/lantset-1915436649.html

Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ

Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023

Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ

Российские десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T04:45

2023-12-13T04:45

2023-12-13T08:54

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клещеевка

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вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Российские десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки, сообщили журналистам в Минобороны России."Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Клещеевки были обнаружены два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие украинских формирований… Для их уничтожения отдельное гвардейское соединение ВДВ с Дальнего Востока, входящее в состав Южной группировки войск, решило задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет"… Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику", - сообщили в ведомстве. После поражения целей расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.

https://ria.ru/20231213/zenitchiki-1915435690.html

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Уничтожение "Ланцетами" двух танков и самоходных орудий ВСУ Российские десантники "Ланцетами" уничтожили два танка и самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки, сообщили в Минобороны РФ 2023-12-13T04:45 true PT1M34S

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клещеевка, россия, дальний восток, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность