https://ria.ru/20231213/kursk-1915535077.html
В Курске заявили, что не откроют аэропорт до окончания спецоперации
В Курске заявили, что не откроют аэропорт до окончания спецоперации - РИА Новости, 13.12.2023
В Курске заявили, что не откроют аэропорт до окончания спецоперации
Аэропорт Курска остаётся закрытым и не возобновит работу до завершения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в диспетчерской службе аэропорта. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:38
2023-12-13T14:38
2023-12-13T14:38
специальная военная операция на украине
безопасность
курск
курская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Аэропорт Курска остаётся закрытым и не возобновит работу до завершения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в диспетчерской службе аэропорта. Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. "По поводу Курска – пока СВО идёт, никаких полётов быть не может", - говорится в сообщении. Аэропорты Липецка, Элисты, Воронежа и Белгорода так же остаются закрытыми.
https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html
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РИА Новости
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безопасность, курск, курская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курск, Курская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Курске заявили, что не откроют аэропорт до окончания спецоперации
Аэропорт Курска сообщил, что не возобновит работу до завершения СВО
ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Аэропорт Курска остаётся закрытым и не возобновит работу до завершения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в диспетчерской службе аэропорта.
Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.
"По поводу Курска – пока СВО идёт, никаких полётов быть не может", - говорится в сообщении. Аэропорты Липецка, Элисты, Воронежа и Белгорода так же остаются закрытыми.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта