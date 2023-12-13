https://ria.ru/20231213/kursk-1915535077.html

В Курске заявили, что не откроют аэропорт до окончания спецоперации

В Курске заявили, что не откроют аэропорт до окончания спецоперации - РИА Новости, 13.12.2023

В Курске заявили, что не откроют аэропорт до окончания спецоперации

Аэропорт Курска остаётся закрытым и не возобновит работу до завершения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в диспетчерской службе аэропорта. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:38

2023-12-13T14:38

2023-12-13T14:38

специальная военная операция на украине

безопасность

курск

курская область

россия

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Аэропорт Курска остаётся закрытым и не возобновит работу до завершения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в диспетчерской службе аэропорта. Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. "По поводу Курска – пока СВО идёт, никаких полётов быть не может", - говорится в сообщении. Аэропорты Липецка, Элисты, Воронежа и Белгорода так же остаются закрытыми.

https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html

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россия

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Кирилл Волков

безопасность, курск, курская область, россия, ситуация в днр и лнр