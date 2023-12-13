https://ria.ru/20231213/kupyura-1915432678.html

В Центробанке предупредили россиян о новой уловке мошенников

В Центробанке предупредили россиян о новой уловке мошенников - РИА Новости, 13.12.2023

В Центробанке предупредили россиян о новой уловке мошенников

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом обновления пятитысячной купюры: злоумышленники либо обзванивают потенциальных жертв и предлагают установить... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T02:52

2023-12-13T02:52

2023-12-13T02:52

технологии

александра пожарская

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мошенники стали обманывать россиян под предлогом обновления пятитысячной купюры: злоумышленники либо обзванивают потенциальных жертв и предлагают установить приложение якобы для проверки банкноты, либо вовсе обходят людей под видом социальных работников, сообщил Банк России."Банк России выявил новую схему обмана, которую в последние месяцы начали использовать злоумышленники. Они стали спекулировать на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей", - говорится в сообщении.По информации регулятора, аферисты пользуются несколькими уловками. В первом случае они звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр по 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение — "Банкноты Банка России"."Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Таким образом они похищают у человека деньги со всех счетов", - поясняет ЦБ."Взлом" "Госуслуг"В конце ноября сообщалось, что мошенники стали рассылать россиянам в популярных мессенджерах сообщения о том, что их аккаунт на "Госуслугах" якобы взломан. В этом убедился корреспондент РИА Новости и подтвердила эксперт платформы Народного фронта "Мошеловка" Александра Пожарская, которая отметила, что с помощью этой схемы мошенники могут оформить на жертву кредит или заблокировать ее устройство, чтобы потребовать выкуп за разблокировку."Те, кто, к сожалению, поддается на эту уловку и связывается со злоумышленниками или отвечает на звонок с указанного номера, либо сами сообщают данные от аккаунта "для проверки и восстановления доступа", либо получают ссылку на скачивание вредоносного программного обеспечения, предоставляющего удаленный доступ к устройству жертвы и его личному кабинету", - рассказала эксперт.По ее словам, цели злоумышленников, использующих эту схему, могут быть разные: кто-то таким образом собирает логины, пароли, сведения о картах, которые пользователь вводил в браузере, и сведения о документах, указанных в личном кабинете "Госуслуг".Схема со звонком от "сотового оператора"Мошенники вновь пустили в ход старую схему обмана россиян - они звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер была подана заявка на смену оператора, сообщили ранее РИА Новости в "Билайне"."Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер была подана заявка на смену оператора. Когда жертва отвечает, что не оставляла подобных заявок, мошенники предлагают "для обеспечения безопасности номера" сменить пароль в личном кабинете", - рассказали в компании.После этого жертве приходит SMS с кодом сброса пароля с официального номера оператора, который мошенники просят продиктовать. "Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к номеру жертвы, чтобы иметь возможность входа в личные кабинеты банков, "Госуслуг" и других сервисов", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20231209/krazha-1914741127.html

https://ria.ru/20231206/sberbank-1914043259.html

https://ria.ru/20231202/moshenniki-1913309561.html

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, александра пожарская, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, мошенники