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Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом - РИА Новости, 13.12.2023
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Культура
 
15:06 13.12.2023 (обновлено: 15:22 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/kruz-1915542680.html
Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом
Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом - РИА Новости, 13.12.2023
Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом
Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг РИА Новости появившиеся в зарубежной прессе сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:06
2023-12-13T15:22
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг РИА Новости появившиеся в зарубежной прессе сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером Томом Крузом.Британская газета Daily Mail ранее сообщила о том, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер танцевали, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание привело слова одного из неназванных свидетелей о том, что "они явно пара"."Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают", - прокомментировал Хайров.
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политика, том круз, госдума рф, россия
Культура, Политика, Том Круз, Госдума РФ, Россия
Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом

Экс-депутат Госдумы Хайров назвал чушью слухи об отношениях его дочери с Крузом

© Paramount Pictures (2022)Том Круз
Том Круз
© Paramount Pictures (2022)
Том Круз. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг РИА Новости появившиеся в зарубежной прессе сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером Томом Крузом.
Британская газета Daily Mail ранее сообщила о том, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер танцевали, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание привело слова одного из неназванных свидетелей о том, что "они явно пара".
"Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают", - прокомментировал Хайров.
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