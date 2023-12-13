https://ria.ru/20231213/kruz-1915542680.html

Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом

Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом - РИА Новости, 13.12.2023

Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом

Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг РИА Новости появившиеся в зарубежной прессе сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:06

2023-12-13T15:06

2023-12-13T15:22

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг РИА Новости появившиеся в зарубежной прессе сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером Томом Крузом.Британская газета Daily Mail ранее сообщила о том, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер танцевали, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание привело слова одного из неназванных свидетелей о том, что "они явно пара"."Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают", - прокомментировал Хайров.

https://ria.ru/20230717/kruz-1884591740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, том круз, госдума рф, россия