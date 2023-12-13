https://ria.ru/20231213/kruz-1915542680.html
Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом
Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом - РИА Новости, 13.12.2023
Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом
Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг РИА Новости появившиеся в зарубежной прессе сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:06
2023-12-13T15:06
2023-12-13T15:22
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг РИА Новости появившиеся в зарубежной прессе сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером Томом Крузом.Британская газета Daily Mail ранее сообщила о том, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер танцевали, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание привело слова одного из неназванных свидетелей о том, что "они явно пара"."Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают", - прокомментировал Хайров.
https://ria.ru/20230717/kruz-1884591740.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, том круз, госдума рф, россия
Культура, Политика, Том Круз, Госдума РФ, Россия
Экс-депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом
Экс-депутат Госдумы Хайров назвал чушью слухи об отношениях его дочери с Крузом