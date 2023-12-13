В Самаре женщине грозит срок за кражу офисной бумаги на 24 миллиона рублей
В Самаре женщине грозит 10 лет колонии за кражу офисной бумаги на 24 млн рублей
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Сотрудница отдела хозяйственного обеспечения организации в Самаре может получить 10 лет лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве с офисной бумагой и легализации более 24 миллионов рублей, сообщила прокуратура Самарской области.
По версии следствия, главный специалист отдела хозобеспечения одной из самарских организаций с мая 2020 года по октябрь 2021 года похитила у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги на сумму свыше 24 миллионов рублей. На них женщина купила квартиру и автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4МАTIC. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости.
Сейчас женщину объявили в международный розыск, она заочно арестована. Уголовное дело расследовано УМВД по Самаре.
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"Прокуратурой города Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - отметили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения по существу.