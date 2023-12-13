https://ria.ru/20231213/krazha-1915547687.html

В Самаре женщине грозит срок за кражу офисной бумаги на 24 миллиона рублей

В Самаре женщине грозит срок за кражу офисной бумаги на 24 миллиона рублей - РИА Новости, 13.12.2023

В Самаре женщине грозит срок за кражу офисной бумаги на 24 миллиона рублей

Сотрудница отдела хозяйственного обеспечения организации в Самаре может получить 10 лет лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве с офисной бумагой и РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:20

2023-12-13T15:20

2023-12-13T15:32

происшествия

самара

mercedes

россия

самарская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg

САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Сотрудница отдела хозяйственного обеспечения организации в Самаре может получить 10 лет лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве с офисной бумагой и легализации более 24 миллионов рублей, сообщила прокуратура Самарской области. По версии следствия, главный специалист отдела хозобеспечения одной из самарских организаций с мая 2020 года по октябрь 2021 года похитила у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги на сумму свыше 24 миллионов рублей. На них женщина купила квартиру и автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4МАTIC. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости. Сейчас женщину объявили в международный розыск, она заочно арестована. Уголовное дело расследовано УМВД по Самаре. "Прокуратурой города Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - отметили в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20231205/krazha-1913889411.html

https://ria.ru/20231204/mashina-1913656593.html

самара

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, mercedes, россия, самарская область