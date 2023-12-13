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Сын Трампа резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского - РИА Новости, 13.12.2023
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12:49 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/krazha-1915501370.html
Сын Трампа резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского
Сын Трампа резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского - РИА Новости, 13.12.2023
Сын Трампа резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского
Дональд Трамп-младший резко отреагировал в соцсети Х на требования президента Украины Владимира Зеленского все западные средства передавать Киеву. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:49
2023-12-13T12:49
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
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дональд трамп-младший
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Дональд Трамп-младший резко отреагировал в соцсети Х на требования президента Украины Владимира Зеленского все западные средства передавать Киеву."Я хотел бы сказать людям из правительства &lt;…&gt;: подумайте о конфликте, подумайте, как защитить наших людей. Не путешествуйте по миру каждый день, приезжайте на фронт. Спросите людей и военных, что им нужно. Сделайте это. Не стройте дороги сегодня. Не делайте этого. Потратьте все деньги на оружие, дроны, общество, пенсии и так далее", — заявил Зеленский каналу Fox News.Трамп-младший отметил, что Украина не захочет заканчивать конфликт, пока у нее есть возможность воровать американские деньги."Пока мы продолжаем посылать безграничные средства, ничего не изменится… У них нет стимула когда-либо заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать. Мы создаем класс олигархов внутри Украины, поскольку они воруют наши доллары, в то время как мы ничего не делаем с нашим собственным пограничным кризисом!" — возмутился он.Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, и назвал его речь "старым хламом".
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915448620.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дональд трамп-младший
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший
Сын Трампа резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского

Трамп-младший: Украина не закончит конфликт, пока она может воровать деньги США

© AP Photo / Mark HumphreyДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Mark Humphrey
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Дональд Трамп-младший резко отреагировал в соцсети Х на требования президента Украины Владимира Зеленского все западные средства передавать Киеву.
"Я хотел бы сказать людям из правительства <…>: подумайте о конфликте, подумайте, как защитить наших людей. Не путешествуйте по миру каждый день, приезжайте на фронт. Спросите людей и военных, что им нужно. Сделайте это. Не стройте дороги сегодня. Не делайте этого. Потратьте все деньги на оружие, дроны, общество, пенсии и так далее", — заявил Зеленский каналу Fox News.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине
Вчера, 08:58
Трамп-младший отметил, что Украина не захочет заканчивать конфликт, пока у нее есть возможность воровать американские деньги.
"Пока мы продолжаем посылать безграничные средства, ничего не изменится… У них нет стимула когда-либо заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать. Мы создаем класс олигархов внутри Украины, поскольку они воруют наши доллары, в то время как мы ничего не делаем с нашим собственным пограничным кризисом!" — возмутился он.
Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, и назвал его речь "старым хламом".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Вчера, 12:15
 
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