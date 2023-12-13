https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915507563.html

Эксперты прокомментировали возможное открытие аэропорта Краснодара

Эксперты прокомментировали возможное открытие аэропорта Краснодара - РИА Новости, 13.12.2023

Эксперты прокомментировали возможное открытие аэропорта Краснодара

Сочи не потеряет туристов на фоне открытия аэропорта в Краснодаре, наоборот, город будет не так загружен транзитными пассажирами, считает вице-президент... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:43

2023-12-13T14:43

2023-12-13T15:43

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СОЧИ, 13 дек – РИА Новости. Сочи не потеряет туристов на фоне открытия аэропорта в Краснодаре, наоборот, город будет не так загружен транзитными пассажирами, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По мнению Барзыкина, Сочи, который на сегодняшний день выполняет функцию временного хаба, не потеряет туристов, если аэропорт Краснодара вновь станет доступен для пассажиров. "Нет, наоборот, транзитники из Сочи в другие города меньше его будут загружать. Мы турбизнес давно об этом просили. Это и для Крыма большой плюс в потоках – до плюс десяти процентов минимум", – сказал Барзыкин РИА Новости. "Возможное открытие аэропорта в Краснодаре – долгожданное событие, - сообщили в пресс-службе Национального туроператора Алеан. - Оно однозначно позитивно скажется на турпотоке на южные курорты России. Это упростит логистику поездки для тех, кто хочет отдохнуть в Анапе, Геленджике, Крыму".Эксперты пояснили, что от Сочи до Анапы приходится ехать по серпантину, проводя в дороге до восьми часов, добраться до Анапы от Краснодара можно будет всего за 2,5-3 часа.Также это позволит отчасти разгрузить аэропорт Сочи и может положительно повлиять на ценообразование в авиаперевозке по этому направлению. "Уже сейчас мы видим, что раннее бронирование черноморских курортов идет активно: к началу декабря забронировано в два раза больше летних туров в Геленджик, чем к аналогичным датам прошлого года, по Анапе – четырехкратный прирост, - уточнили в пресс-службе туроператора. - Открытие аэропорта в Краснодаре может дополнительно стимулировать ранние продажи, а также бронирование коротких туров на февральские праздники".По словам экспертов, маловероятно, что возобновление работы аэропорта значительно повлияет на новогодние продажи. Большинство туристов, кто планировал провести праздники на российских южных курортах, уже приобрели путевки. Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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