https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915490270.html
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса - РИА Новости, 13.12.2023
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:06
2023-12-13T12:06
2023-12-13T12:46
краснодар
краснодарский край
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249912_0:44:3486:2005_1920x0_80_0_0_45aa8c03320d0783f7a3083db5ec8434.jpg
КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края."По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта", — сказали местные власти.Как уточнила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова, воздушные гавани Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сейчас нет информации об изменении их работы.Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20231005/krasnodar-1900529297.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249912_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_f9271b1dc941a4c89bc311ce2203b432.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, краснодарский край, безопасность
Краснодар, Краснодарский край, Безопасность
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря
КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта", — сказали местные власти.
Как уточнила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова, воздушные гавани Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сейчас нет информации об изменении их работы.
Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Краснодар в 2023 году: куда сходить и на что посмотреть в столице Кубани