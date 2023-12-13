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Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса - РИА Новости, 13.12.2023
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12:06 13.12.2023 (обновлено: 12:46 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915490270.html
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса - РИА Новости, 13.12.2023
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:06
2023-12-13T12:46
краснодар
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безопасность
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КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.&quot;По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта&quot;, — сказали местные власти.Как уточнила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова, воздушные гавани Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сейчас нет информации об изменении их работы.Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Краснодара
Международный аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«

"По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта", — сказали местные власти.

Как уточнила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова, воздушные гавани Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сейчас нет информации об изменении их работы.
Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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