https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915490270.html

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса - РИА Новости, 13.12.2023

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:06

2023-12-13T12:06

2023-12-13T12:46

краснодар

краснодарский край

безопасность

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КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края."По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта", — сказали местные власти.Как уточнила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова, воздушные гавани Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сейчас нет информации об изменении их работы.Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20231005/krasnodar-1900529297.html

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краснодарский край

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Кирилл Волков

краснодар, краснодарский край, безопасность