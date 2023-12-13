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Трамп распродает по кусочкам свой костюм, в котором он был при аресте
Трамп распродает по кусочкам свой костюм, в котором он был при аресте - РИА Новости, 13.12.2023
Трамп распродает по кусочкам свой костюм, в котором он был при аресте
Экс-президент США Дональд Трамп запустил в продажу очередные виртуальные карточки, при покупке 47 можно получить настоящую с кусочком костюма, в котором он... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T21:55
2023-12-13T21:55
2023-12-13T21:55
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп запустил в продажу очередные виртуальные карточки, при покупке 47 можно получить настоящую с кусочком костюма, в котором он позировал на знаменитом магшоте. О старте продаже он объявил в своей соцсети Truth Social. Одну NFT-карточку можно приобрести за 99 долларов. При покупке 47 карточек (со всеми сборами цена составит 4862,38 доллара) в подарок идет реальная карточка с кусочком костюма, в котором его сфотографировали при аресте. Еще один бонус - приглашение на ужин с экс-президентом в его поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Знаменитая фотография была сделана в августе текущего года в тюрьме в штата Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Политик провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.
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в мире, сша, дональд трамп, флорида, джорджия
В мире, США, Дональд Трамп, Флорида, Джорджия
Трамп распродает по кусочкам свой костюм, в котором он был при аресте
Трамп продает по кусочкам свой костюм, в котором его сфотографировали при аресте