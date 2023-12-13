https://ria.ru/20231213/kosmetika-1915416676.html

Ефимов: производство косметики и моющих средств выросло на 17,6 процента

Ефимов: производство косметики и моющих средств выросло на 17,6 процента - РИА Новости, 13.12.2023

Ефимов: производство косметики и моющих средств выросло на 17,6 процента

В Москве за январь – октябрь этого года производство мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств выросло на 17,6 процента по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:06

2023-12-13T09:06

2023-12-13T09:06

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Москве за январь – октябрь этого года производство мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств выросло на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сегодня в городе работает более 30 предприятий, которые выпускают косметические, уходовые и гигиенические средства. На них трудоустроено свыше четырех тысяч человек. С января по октябрь 2023 года столичные фабрики и заводы нарастили объем производства на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичных компаниях производят различные средства для ухода за кожей лица и тела, а также мыло, декоративную косметику, парфюмерию и прочее.В свою очередь, министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский пояснил, что за этот период городские предприятия изготовили мыла, моющих, чистящих и полирующих средств более чем на 3 млрд руб. Также в столице было произведено более 32 млн товаров для ухода за кожей и порядка 20 млн средств для макияжа.Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4000 промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. На них производят различные товары: лекарства, мебель, одежду, электронику, а также медоборудование и прочее.Кроме того, развитие собственных промышленных площадок на территории столицы позволяет компаниям наращивать объемы производства, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта продукции. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также в Москве разработаны несколько антикризисных мер.Ранее Ефимов сообщал, что в столице к национальному проекту "Производительность труда" присоединились свыше 200 компаний.

https://ria.ru/20231207/natsproekt-1914447365.html

https://ria.ru/20231205/moskva-1913928355.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский