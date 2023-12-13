https://ria.ru/20231213/kor-1915514212.html

В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью

В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью - РИА Новости, 13.12.2023

В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью

Резкий рост заболеваемости корью происходит в Киргизии, выявлено уже более 5,5 тысяч случаев инфицирования, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:32

2023-12-13T13:32

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БИШКЕК, 13 дек - РИА Новости. Резкий рост заболеваемости корью происходит в Киргизии, выявлено уже более 5,5 тысяч случаев инфицирования, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения. "По данным республиканского центра иммунопрофилактики, с начала 2023 года в стране выявлено 5532 случая кори", - сказал представитель пресс-службы. При этом, согласно статистическим данным, в прошлом году в республике был зафиксирован всего один случай кори, в 2021 году - три случая. "Активная циркуляция вируса кори наблюдается в Бишкеке, Джалал-Абадской и Чуйской областях, где передача вируса происходит среди непривитых детей в организованных коллективах. По другим областям также имеются активные очаги", - уточнили в ведомстве. По словам представителя пресс-службы, для локализации вспышки заболеваемости проводится "наверстывающая" иммунизация против кори и краснухи в рамках плановой иммунизации краснушно-паротитно-коревой вакциной. "В связи с ростом заболеваемости корью среди детей в организованных коллективах при выявлении кори экстренно вакцинируют контактных лиц всех возрастов в течение 72 часов", - заявили в минздраве. В пресс-службе подчеркнули, что 90% заболевших - это непривитые дети, и призвали родителей срочно провести их вакцинацию.

https://ria.ru/20231211/kor-1915111284.html

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в мире, киргизия, бишкек, чуйская область