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В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью - РИА Новости, 13.12.2023
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13:32 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/kor-1915514212.html
В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью
В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью - РИА Новости, 13.12.2023
В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью
Резкий рост заболеваемости корью происходит в Киргизии, выявлено уже более 5,5 тысяч случаев инфицирования, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:32
2023-12-13T13:32
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БИШКЕК, 13 дек - РИА Новости. Резкий рост заболеваемости корью происходит в Киргизии, выявлено уже более 5,5 тысяч случаев инфицирования, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения. "По данным республиканского центра иммунопрофилактики, с начала 2023 года в стране выявлено 5532 случая кори", - сказал представитель пресс-службы. При этом, согласно статистическим данным, в прошлом году в республике был зафиксирован всего один случай кори, в 2021 году - три случая. "Активная циркуляция вируса кори наблюдается в Бишкеке, Джалал-Абадской и Чуйской областях, где передача вируса происходит среди непривитых детей в организованных коллективах. По другим областям также имеются активные очаги", - уточнили в ведомстве. По словам представителя пресс-службы, для локализации вспышки заболеваемости проводится "наверстывающая" иммунизация против кори и краснухи в рамках плановой иммунизации краснушно-паротитно-коревой вакциной. "В связи с ростом заболеваемости корью среди детей в организованных коллективах при выявлении кори экстренно вакцинируют контактных лиц всех возрастов в течение 72 часов", - заявили в минздраве. В пресс-службе подчеркнули, что 90% заболевших - это непривитые дети, и призвали родителей срочно провести их вакцинацию.
https://ria.ru/20231211/kor-1915111284.html
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в мире, киргизия, бишкек, чуйская область
В мире, Киргизия, Бишкек, Чуйская область
В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью

В Киргизии выявили более 5,5 тысячи случаев заболевания корью

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник делает пациенту прививку вакциной от кори
Медицинский работник делает пациенту прививку вакциной от кори - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник делает пациенту прививку вакциной от кори. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 дек - РИА Новости. Резкий рост заболеваемости корью происходит в Киргизии, выявлено уже более 5,5 тысяч случаев инфицирования, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
«
"По данным республиканского центра иммунопрофилактики, с начала 2023 года в стране выявлено 5532 случая кори", - сказал представитель пресс-службы.
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При этом, согласно статистическим данным, в прошлом году в республике был зафиксирован всего один случай кори, в 2021 году - три случая.
"Активная циркуляция вируса кори наблюдается в Бишкеке, Джалал-Абадской и Чуйской областях, где передача вируса происходит среди непривитых детей в организованных коллективах. По другим областям также имеются активные очаги", - уточнили в ведомстве.
По словам представителя пресс-службы, для локализации вспышки заболеваемости проводится "наверстывающая" иммунизация против кори и краснухи в рамках плановой иммунизации краснушно-паротитно-коревой вакциной. "В связи с ростом заболеваемости корью среди детей в организованных коллективах при выявлении кори экстренно вакцинируют контактных лиц всех возрастов в течение 72 часов", - заявили в минздраве.
В пресс-службе подчеркнули, что 90% заболевших - это непривитые дети, и призвали родителей срочно провести их вакцинацию.
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