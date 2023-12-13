https://ria.ru/20231213/konsultatsii-1915440536.html

Китай и Россия провели консультации по правам человека

Китай и Россия провели консультации по правам человека - РИА Новости, 13.12.2023

Китай и Россия провели консультации по правам человека

Китай и Россия провели консультации по вопросам прав человека в Пекине, сообщило министерство иностранных дел Китая. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T06:37

2023-12-13T06:37

2023-12-13T06:37

в мире

китай

россия

пекин

григорий лукьянцев

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ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Китай и Россия провели консультации по вопросам прав человека в Пекине, сообщило министерство иностранных дел Китая. Сообщается, что консультации прошли во вторник, на них сопредседательствовали специальный представитель МИД КНР по вопросам прав человека Ян Сяокунь и директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. "Стороны обменялись мнениями по многосторонним вопросам в области прав человека, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231213/sakharov-1915436770.html

китай

россия

пекин

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в мире, китай, россия, пекин, григорий лукьянцев