https://ria.ru/20231213/konsultatsii-1915440536.html
Китай и Россия провели консультации по правам человека
Китай и Россия провели консультации по правам человека - РИА Новости, 13.12.2023
Китай и Россия провели консультации по правам человека
Китай и Россия провели консультации по вопросам прав человека в Пекине, сообщило министерство иностранных дел Китая. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:37
2023-12-13T06:37
2023-12-13T06:37
в мире
китай
россия
пекин
григорий лукьянцев
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ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Китай и Россия провели консультации по вопросам прав человека в Пекине, сообщило министерство иностранных дел Китая. Сообщается, что консультации прошли во вторник, на них сопредседательствовали специальный представитель МИД КНР по вопросам прав человека Ян Сяокунь и директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. "Стороны обменялись мнениями по многосторонним вопросам в области прав человека, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231213/sakharov-1915436770.html
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в мире, китай, россия, пекин, григорий лукьянцев
В мире, Китай, Россия, Пекин, Григорий Лукьянцев
Китай и Россия провели консультации по правам человека
Китай и Россия провели в Пекине консультации по правам человека