Рейтинг@Mail.ru
Китай и Россия провели консультации по правам человека - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/konsultatsii-1915440536.html
Китай и Россия провели консультации по правам человека
Китай и Россия провели консультации по правам человека - РИА Новости, 13.12.2023
Китай и Россия провели консультации по правам человека
Китай и Россия провели консультации по вопросам прав человека в Пекине, сообщило министерство иностранных дел Китая. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:37
2023-12-13T06:37
в мире
китай
россия
пекин
григорий лукьянцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Китай и Россия провели консультации по вопросам прав человека в Пекине, сообщило министерство иностранных дел Китая. Сообщается, что консультации прошли во вторник, на них сопредседательствовали специальный представитель МИД КНР по вопросам прав человека Ян Сяокунь и директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. "Стороны обменялись мнениями по многосторонним вопросам в области прав человека, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231213/sakharov-1915436770.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, григорий лукьянцев
В мире, Китай, Россия, Пекин, Григорий Лукьянцев
Китай и Россия провели консультации по правам человека

Китай и Россия провели в Пекине консультации по правам человека

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Китай и Россия провели консультации по вопросам прав человека в Пекине, сообщило министерство иностранных дел Китая.
Сообщается, что консультации прошли во вторник, на них сопредседательствовали специальный представитель МИД КНР по вопросам прав человека Ян Сяокунь и директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
СМИ: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию Сахарова
04:49
"Стороны обменялись мнениями по многосторонним вопросам в области прав человека, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
 
В миреКитайРоссияПекинГригорий Лукьянцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала