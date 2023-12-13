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США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе - РИА Новости, 13.12.2023
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05:52 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/kongress-1915438856.html
США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе
США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе - РИА Новости, 13.12.2023
США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе
Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:52
2023-12-13T05:52
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных для противостояния российской армии, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. "Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с (президентом России Владимиром) Путиным так долго, как нужно", - сообщила Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х. Грин добавила, что когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы, американские власти "вероятно захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией". Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о том, что США считают высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае победы РФ на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, марджори тейлор грин, джон кирби, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Марджори Тейлор Грин, Джон Кирби, НАТО
США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе

Конгрессвумен Тейлор Грин: власти США могут отправить военных на Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных для противостояния российской армии, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с (президентом России Владимиром) Путиным так долго, как нужно", - сообщила Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции
01:51
Грин добавила, что когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы, американские власти "вероятно захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией".
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о том, что США считают высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае победы РФ на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В конгрессе США обвинили Пентагон в ситуации на Украине
05:36
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинМарджори Тейлор ГринДжон КирбиНАТО
 
 
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