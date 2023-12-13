https://ria.ru/20231213/kongress-1915438856.html

США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе

США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе - РИА Новости, 13.12.2023

США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе

Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T05:52

2023-12-13T05:52

2023-12-13T05:52

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных для противостояния российской армии, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. "Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с (президентом России Владимиром) Путиным так долго, как нужно", - сообщила Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х. Грин добавила, что когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы, американские власти "вероятно захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией". Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о том, что США считают высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае победы РФ на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html

https://ria.ru/20231213/kongress-1915438129.html

россия

украина

сша

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, марджори тейлор грин, джон кирби, нато