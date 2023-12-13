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В конгрессе США обвинили Пентагон в ситуации на Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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05:36 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/kongress-1915438129.html
В конгрессе США обвинили Пентагон в ситуации на Украине
В конгрессе США обвинили Пентагон в ситуации на Украине - РИА Новости, 13.12.2023
В конгрессе США обвинили Пентагон в ситуации на Украине
Министерство обороны США одержимо иностранными войнами вопреки своей миссии предотвращать военные конфликты, в результате чего Штаты оказались втянуты в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:36
2023-12-13T05:36
в мире
россия
сша
украина
марджори тейлор грин
владимир путин
министерство обороны сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Министерство обороны США одержимо иностранными войнами вопреки своей миссии предотвращать военные конфликты, в результате чего Штаты оказались втянуты в конфликт на Украине, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться", - сообщила Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х. Грин подчеркнула, что именно по этой причине США "находятся в войне на Украине", хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона наряду с защитой интересов национальной безопасности страны. Республиканка добавила, что "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html
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в мире, россия, сша, украина, марджори тейлор грин, владимир путин, министерство обороны сша, конгресс сша, нато
В мире, Россия, США, Украина, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин, Министерство обороны США, Конгресс США, НАТО
В конгрессе США обвинили Пентагон в ситуации на Украине

Конгрессвумен Тейлор Грин: Пентагон втянул США в конфликт на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Министерство обороны США одержимо иностранными войнами вопреки своей миссии предотвращать военные конфликты, в результате чего Штаты оказались втянуты в конфликт на Украине, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться", - сообщила Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Грин подчеркнула, что именно по этой причине США "находятся в войне на Украине", хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона наряду с защитой интересов национальной безопасности страны.
Республиканка добавила, что "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Возможности США поддерживать Украину стремительно кончаются, заявил Байден
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В миреРоссияСШАУкраинаМарджори Тейлор ГринВладимир ПутинМинистерство обороны СШАКонгресс СШАНАТО
 
 
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