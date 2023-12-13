В конгрессе США обвинили Пентагон в ситуации на Украине
Конгрессвумен Тейлор Грин: Пентагон втянул США в конфликт на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Министерство обороны США одержимо иностранными войнами вопреки своей миссии предотвращать военные конфликты, в результате чего Штаты оказались втянуты в конфликт на Украине, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться", - сообщила Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х.
Грин подчеркнула, что именно по этой причине США "находятся в войне на Украине", хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона наряду с защитой интересов национальной безопасности страны.
Республиканка добавила, что "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.