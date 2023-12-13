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"Ваши глаза прекрасны, как у проститутки". Учимся делать комплименты
"Ваши глаза прекрасны, как у проститутки". Учимся делать комплименты - РИА Новости, 13.12.2023
"Ваши глаза прекрасны, как у проститутки". Учимся делать комплименты
"Здорово сегодня выглядишь", "зато ты добрый и талантливый", "новая стрижка делает тебя моложе" — это комплименты или колкости? А, может, это похвала или лесть? В чем разница между открытыми и закрытыми комплиментами, почему, когда нам говорят что-то приятное, мы почти всегда стесняемся и, если комплимент получился неудачным, как на него отвечать?
2023-12-13T14:00
2023-12-13T14:00
2023-12-13T14:00
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"Ваши глаза прекрасны, как у проститутки". Учимся делать комплименты
"Здорово сегодня выглядишь", "зато ты добрый и талантливый", "новая стрижка делает тебя моложе" — это комплименты или колкости? А, может, это похвала или лесть? В чем разница между открытыми и закрытыми комплиментами, почему, когда нам говорят что-то приятное, мы почти всегда стесняемся и, если комплимент получился неудачным, как на него отвечать?
audio/mpeg
"Ваши глаза прекрасны, как у проститутки". Учимся делать комплименты
"Здорово сегодня выглядишь", "зато ты добрый и талантливый", "новая стрижка делает тебя моложе" — это комплименты или колкости? А, может, это похвала или лесть? В чем разница между открытыми и закрытыми комплиментами, почему, когда нам говорят что-то приятное, мы почти всегда стесняемся и, если комплимент получился неудачным, как на него отвечать?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Виктор Флиер
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Ваши глаза прекрасны, как у проститутки". Учимся делать комплименты
"Здорово сегодня выглядишь", "зато ты добрый и талантливый", "новая стрижка делает тебя моложе" — это комплименты или колкости? А, может, это похвала или лесть? В чем разница между открытыми и закрытыми комплиментами, почему, когда нам говорят что-то приятное, мы почти всегда стесняемся и, если комплимент получился неудачным, как на него отвечать?