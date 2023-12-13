https://ria.ru/20231213/kompensatsiya-1915485825.html

В Кирове девочке, на которую упали хоккейные ворота, выплатят компенсацию

В Кирове девочке, на которую упали хоккейные ворота, выплатят компенсацию - РИА Новости, 13.12.2023

В Кирове девочке, на которую упали хоккейные ворота, выплатят компенсацию

Сто тысяч рублей морального ущерба взыскали со спортивной школы в Кировской области в пользу девочки, на которую упали хоккейные ворота, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:49

2023-12-13T11:49

2023-12-13T11:50

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Сто тысяч рублей морального ущерба взыскали со спортивной школы в Кировской области в пользу девочки, на которую упали хоккейные ворота, сообщает прокуратура региона. Установлено, что 18 сентября на голову 8-летней девочки упали ворота для игры в хоккей с шайбой на стадионе муниципальной спортивной школы в городе Орлове. У ребенка были диагностированы травмы лица. "В ходе проверки прокуратура установила бездействие со стороны работников муниципального учреждения, которые не обеспечили безопасность пребывания детей на территории спортивной школы. Действуя в интересах ребёнка, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со спортивной школы компенсации морального вреда, причиненного девочке. В пользу ребенка взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231212/kompensatsiya-1915299128.html

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происшествия, киров, кировская область, орлов