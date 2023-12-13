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В Кирове девочке, на которую упали хоккейные ворота, выплатят компенсацию - РИА Новости, 13.12.2023
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11:49 13.12.2023 (обновлено: 11:50 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/kompensatsiya-1915485825.html
В Кирове девочке, на которую упали хоккейные ворота, выплатят компенсацию
В Кирове девочке, на которую упали хоккейные ворота, выплатят компенсацию - РИА Новости, 13.12.2023
В Кирове девочке, на которую упали хоккейные ворота, выплатят компенсацию
Сто тысяч рублей морального ущерба взыскали со спортивной школы в Кировской области в пользу девочки, на которую упали хоккейные ворота, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:49
2023-12-13T11:50
происшествия
киров
кировская область
орлов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Сто тысяч рублей морального ущерба взыскали со спортивной школы в Кировской области в пользу девочки, на которую упали хоккейные ворота, сообщает прокуратура региона. Установлено, что 18 сентября на голову 8-летней девочки упали ворота для игры в хоккей с шайбой на стадионе муниципальной спортивной школы в городе Орлове. У ребенка были диагностированы травмы лица. "В ходе проверки прокуратура установила бездействие со стороны работников муниципального учреждения, которые не обеспечили безопасность пребывания детей на территории спортивной школы. Действуя в интересах ребёнка, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со спортивной школы компенсации морального вреда, причиненного девочке. В пользу ребенка взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231212/kompensatsiya-1915299128.html
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происшествия, киров, кировская область, орлов
Происшествия, Киров, Кировская область, Орлов
В Кирове девочке, на которую упали хоккейные ворота, выплатят компенсацию

Кировская спортшкола выплатит сто тысяч рублей девочке, на которую упали ворота

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Сто тысяч рублей морального ущерба взыскали со спортивной школы в Кировской области в пользу девочки, на которую упали хоккейные ворота, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что 18 сентября на голову 8-летней девочки упали ворота для игры в хоккей с шайбой на стадионе муниципальной спортивной школы в городе Орлове. У ребенка были диагностированы травмы лица.
«
"В ходе проверки прокуратура установила бездействие со стороны работников муниципального учреждения, которые не обеспечили безопасность пребывания детей на территории спортивной школы. Действуя в интересах ребёнка, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со спортивной школы компенсации морального вреда, причиненного девочке. В пользу ребенка взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.
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