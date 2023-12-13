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Тюменский тепличный комбинат стал самым крупным в УрФО - РИА Новости, 13.12.2023
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Тюменская область
 
17:07 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/kombinat-1915581663.html
Тюменский тепличный комбинат стал самым крупным в УрФО
Тюменский тепличный комбинат стал самым крупным в УрФО - РИА Новости, 13.12.2023
Тюменский тепличный комбинат стал самым крупным в УрФО
Тепличный комбинат "ТюменьАгро" запустил четвертую очередь инвестиционного проекта, увеличив производственные площади почти на 19 гектаров, и стал самым крупным РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:07
2023-12-13T17:07
тюменская область
тюменская область
экономика
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ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Тепличный комбинат "ТюменьАгро" запустил четвертую очередь инвестиционного проекта, увеличив производственные площади почти на 19 гектаров, и стал самым крупным подобным предприятием в Уральском федеральном округе, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. "ТюменьАгро" входит в холдинг "РОСТ", инвестиционный проект реализуется с 2014 года. "Сегодня открыли четвертую очередь предприятия "ТюменьАгро". Благодаря этому площади выращивания тепличных овощей здесь заметно прибавят в "весе" и составят уже почти 52 гектара. Это позволит тюменскому комбинату стать лидером по площадям в Уральском федеральном округе. При этом по объему выращиваемых овощей — он уже первый. Здесь производят огурцы, томаты и черри, но сами теплицы являются универсальными по возможности выращивать и другие культуры", – отмечается в сообщении. С учетом новых площадей комбинат будет выращивать около 40 тысяч тонн овощей защищенного грунта в год. Этот объем почти в полтора раза превышает потребность жителей области, что позволяет увеличить поставки продукции в другие регионы РФ без ущерба для внутриобластной потребности. Комментируя важное для агропромышленного комплекса региона событие, губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале отметил, что за восемь лет инвестор вложил в региональную экономику около 18 млрд рублей, в общей сложности создано 800 новых рабочих мест. На церемонии открытия он подчеркнул, что тепличный комбинат - "это хороший пример всем инвесторам, что тюменский агропромышленный комплекс инвестиционно привлекателен", и в целом "это уникальный проект для Сибири и для сельского хозяйства".
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РИА Новости
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тюменская область, экономика
Тюменская область, Тюменская область, Экономика

Тюменский тепличный комбинат стал самым крупным в УрФО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВысаживание рассады
Высаживание рассады - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Тепличный комбинат "ТюменьАгро" запустил четвертую очередь инвестиционного проекта, увеличив производственные площади почти на 19 гектаров, и стал самым крупным подобным предприятием в Уральском федеральном округе, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
"ТюменьАгро" входит в холдинг "РОСТ", инвестиционный проект реализуется с 2014 года.
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"Сегодня открыли четвертую очередь предприятия "ТюменьАгро". Благодаря этому площади выращивания тепличных овощей здесь заметно прибавят в "весе" и составят уже почти 52 гектара. Это позволит тюменскому комбинату стать лидером по площадям в Уральском федеральном округе. При этом по объему выращиваемых овощей — он уже первый. Здесь производят огурцы, томаты и черри, но сами теплицы являются универсальными по возможности выращивать и другие культуры", – отмечается в сообщении.
С учетом новых площадей комбинат будет выращивать около 40 тысяч тонн овощей защищенного грунта в год. Этот объем почти в полтора раза превышает потребность жителей области, что позволяет увеличить поставки продукции в другие регионы РФ без ущерба для внутриобластной потребности.
Комментируя важное для агропромышленного комплекса региона событие, губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале отметил, что за восемь лет инвестор вложил в региональную экономику около 18 млрд рублей, в общей сложности создано 800 новых рабочих мест. На церемонии открытия он подчеркнул, что тепличный комбинат - "это хороший пример всем инвесторам, что тюменский агропромышленный комплекс инвестиционно привлекателен", и в целом "это уникальный проект для Сибири и для сельского хозяйства".
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