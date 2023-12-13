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Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую - РИА Новости, 13.12.2023
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Шоубиз
 
17:21 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/kirkorov-1915579351.html
Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую
Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую - РИА Новости, 13.12.2023
Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую
Народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской из-за ее негативных высказываний адрес музыканта,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:21
2023-12-13T17:21
шоубиз
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любовь успенская
александр добровинский
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской из-за ее негативных высказываний адрес музыканта, сообщается на сайте Замоскворецкого суда Москвы. Александр Добровинский, адвокат Киркорова, в своем телеграм-канале разместил пост, в котором указал, что ранее звезда шансона назвала поп-короля "женоненавистником". Это, по его словам, недопустимо. Успенская наговорила того, с чем нельзя мириться. Как пример: назвать Филиппа Киркорова &quot;женоненавистником&quot; певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам, довольно странно. И оскорбительно&quot;, — написал Добровинский.Он уточнил, что обидные слова были произнесены в интервью Алене Жигаловой, которая также выступает ответчицей по делу. В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещена беседа певицы с блогером.Киркоров "требует моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около двух миллионов".Представитель Любови Успенской на запрос РИА Новости отказался прокомментировать ситуацию.
https://ria.ru/20231119/sud-1910427538.html
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филипп киркоров, любовь успенская, александр добровинский, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Александр Добровинский, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую

Киркоров решил судиться с Успенской о защите чести на 12 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская
Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской из-за ее негативных высказываний адрес музыканта, сообщается на сайте Замоскворецкого суда Москвы.
© Официальный портал судов общей юрисдикции г. МосквыСкрин страницы официального портала судов общей юрисдикции города Москвы
Скрин страницы официального портала судов общей юрисдикции города Москвы
© Официальный портал судов общей юрисдикции г. Москвы
Скрин страницы официального портала судов общей юрисдикции города Москвы
Александр Добровинский, адвокат Киркорова, в своем телеграм-канале разместил пост, в котором указал, что ранее звезда шансона назвала поп-короля "женоненавистником". Это, по его словам, недопустимо.
«

Успенская наговорила того, с чем нельзя мириться. Как пример: назвать Филиппа Киркорова "женоненавистником" певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам, довольно странно. И оскорбительно", — написал Добровинский.

Он уточнил, что обидные слова были произнесены в интервью Алене Жигаловой, которая также выступает ответчицей по делу. В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещена беседа певицы с блогером.
Киркоров "требует моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около двух миллионов".
Представитель Любови Успенской на запрос РИА Новости отказался прокомментировать ситуацию.
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ШоубизФилипп КиркоровЛюбовь УспенскаяАлександр ДобровинскийЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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