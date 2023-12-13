Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую
Киркоров решил судиться с Успенской о защите чести на 12 миллионов рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская
Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской из-за ее негативных высказываний адрес музыканта, сообщается на сайте Замоскворецкого суда Москвы.
© Официальный портал судов общей юрисдикции г. МосквыСкрин страницы официального портала судов общей юрисдикции города Москвы
Скрин страницы официального портала судов общей юрисдикции города Москвы
Александр Добровинский, адвокат Киркорова, в своем телеграм-канале разместил пост, в котором указал, что ранее звезда шансона назвала поп-короля "женоненавистником". Это, по его словам, недопустимо.
«
Успенская наговорила того, с чем нельзя мириться. Как пример: назвать Филиппа Киркорова "женоненавистником" певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам, довольно странно. И оскорбительно", — написал Добровинский.
Он уточнил, что обидные слова были произнесены в интервью Алене Жигаловой, которая также выступает ответчицей по делу. В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещена беседа певицы с блогером.
Киркоров "требует моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около двух миллионов".
Представитель Любови Успенской на запрос РИА Новости отказался прокомментировать ситуацию.