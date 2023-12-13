https://ria.ru/20231213/kirkorov-1915579351.html

Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую

Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую - РИА Новости, 13.12.2023

Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую

Народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской из-за ее негативных высказываний адрес музыканта,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:21

2023-12-13T17:21

2023-12-13T17:21

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской из-за ее негативных высказываний адрес музыканта, сообщается на сайте Замоскворецкого суда Москвы. Александр Добровинский, адвокат Киркорова, в своем телеграм-канале разместил пост, в котором указал, что ранее звезда шансона назвала поп-короля "женоненавистником". Это, по его словам, недопустимо. Успенская наговорила того, с чем нельзя мириться. Как пример: назвать Филиппа Киркорова "женоненавистником" певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам, довольно странно. И оскорбительно", — написал Добровинский.Он уточнил, что обидные слова были произнесены в интервью Алене Жигаловой, которая также выступает ответчицей по делу. В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещена беседа певицы с блогером.Киркоров "требует моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около двух миллионов".Представитель Любови Успенской на запрос РИА Новости отказался прокомментировать ситуацию.

https://ria.ru/20231119/sud-1910427538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

филипп киркоров, любовь успенская, александр добровинский, знаменитости, новости шоу-бизнеса