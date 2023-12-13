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США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 13.12.2023 (обновлено: 23:01 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/kiev-1915648848.html
США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков
США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков
США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:34
2023-12-13T23:01
специальная военная операция на украине
сша
киев
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.&quot;Киевский режим им обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет.&quot;, - сказал он в интервью &quot;Известиям&quot;.
https://ria.ru/20231213/peskov-1915649448.html
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сша, киев, в мире, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков
США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков

Песков: США поняли, что Киев их обманул, никакой победы на фронте нет

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Киевский режим им обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет.", - сказал он в интервью "Известиям".

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков
Вчера, 22:38
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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