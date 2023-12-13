https://ria.ru/20231213/kiev-1915648848.html
США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков
США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков
США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:34
2023-12-13T22:34
2023-12-13T23:01
специальная военная операция на украине
сша
киев
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Киевский режим им обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет.", - сказал он в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20231213/peskov-1915649448.html
сша
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, в мире, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков
США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков
Песков: США поняли, что Киев их обманул, никакой победы на фронте нет