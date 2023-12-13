https://ria.ru/20231213/kiev-1915648848.html

США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков

США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023

США поняли, что Киев их обманул, заявил Песков

США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:34

2023-12-13T22:34

2023-12-13T23:01

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Киевский режим им обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет.", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20231213/peskov-1915649448.html

сша

киев

россия

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сша, киев, в мире, россия, дмитрий песков