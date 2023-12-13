https://ria.ru/20231213/kiev-1915435980.html
В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщило украинское издание Klymenko.Time в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T04:12
2023-12-13T04:12
2023-12-13T10:22
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщило украинское издание Klymenko.Time в Telegram-канале."В Киеве — сильные взрывы. Тревогу включили уже после них", — указано в материале.После этого в некоторых районах украинской столицы отключилось водоснабжение.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу объявили в Киеве, Киевской и Черниговской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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в мире, киев, россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ
Klymenko.Time: в Киеве прогремели мощные взрывы, объявлена воздушная тревога