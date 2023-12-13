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Израильская армия заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 13.12.2023
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18:29 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/khezbolla-1915605754.html
Израильская армия заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"
Израильская армия заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 13.12.2023
Израильская армия заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по инфраструктуре и военному объекту ливанского шиитского движения "Хезболлах", а... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:29
2023-12-13T18:29
в мире
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по инфраструктуре и военному объекту ливанского шиитского движения "Хезболлах", а также зафиксировала несколько пусков из Ливана по израильской территории. "Солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, истребитель нанес удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и военному объекту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства. Армия также сообщила, что зафиксировала несколько запусков из Ливана в направлении района Йифтаха на севере Израиля. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израильская армия заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"

ЦАХАЛ: армия нанесла удары по инфраструктуре и объекту "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел
Израильские военные ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по инфраструктуре и военному объекту ливанского шиитского движения "Хезболлах", а также зафиксировала несколько пусков из Ливана по израильской территории.
"Солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, истребитель нанес удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и военному объекту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.
Армия также сообщила, что зафиксировала несколько запусков из Ливана в направлении района Йифтаха на севере Израиля.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
 
В миреЛиванХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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