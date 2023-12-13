https://ria.ru/20231213/kharitonov-1915466157.html

КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник

КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник - РИА Новости, 13.12.2023

КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник

В КПРФ обсуждается кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:34

2023-12-13T10:34

2023-12-13T11:15

политика

кпрф

николай харитонов

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В КПРФ обсуждается кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы, сообщил источник РИА Новости."Да, по слухам, внутри партии такой вариант рассматривается", - сказал источник, отвечая на вопрос о возможном выдвижении Харитонова в качестве кандидата.По словам источника, такой вариант "отчасти снижает усталость от (лидера КПРФ Геннадия) Зюганова в партии и снимает с него ответственность за результат", а также закрывает тему выдвижения более ярких и непредсказуемых кандидатов.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, кпрф, николай харитонов