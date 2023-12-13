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КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник - РИА Новости, 13.12.2023
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10:34 13.12.2023 (обновлено: 11:15 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/kharitonov-1915466157.html
КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник
КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник - РИА Новости, 13.12.2023
КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник
В КПРФ обсуждается кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:34
2023-12-13T11:15
политика
кпрф
николай харитонов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В КПРФ обсуждается кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы, сообщил источник РИА Новости."Да, по слухам, внутри партии такой вариант рассматривается", - сказал источник, отвечая на вопрос о возможном выдвижении Харитонова в качестве кандидата.По словам источника, такой вариант "отчасти снижает усталость от (лидера КПРФ Геннадия) Зюганова в партии и снимает с него ответственность за результат", а также закрывает тему выдвижения более ярких и непредсказуемых кандидатов.
https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html
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политика, кпрф, николай харитонов
Политика, КПРФ, Николай Харитонов
КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник

Источник: КПРФ обсуждает кандидатуру Николая Харитонова на выборы президента

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В КПРФ обсуждается кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы, сообщил источник РИА Новости.
"Да, по слухам, внутри партии такой вариант рассматривается", - сказал источник, отвечая на вопрос о возможном выдвижении Харитонова в качестве кандидата.
По словам источника, такой вариант "отчасти снижает усталость от (лидера КПРФ Геннадия) Зюганова в партии и снимает с него ответственность за результат", а также закрывает тему выдвижения более ярких и непредсказуемых кандидатов.
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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10 декабря, 18:00
 
ПолитикаКПРФНиколай Харитонов
 
 
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