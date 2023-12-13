https://ria.ru/20231213/kharitonov-1915466157.html
КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник
КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник - РИА Новости, 13.12.2023
КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник
В КПРФ обсуждается кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:34
2023-12-13T10:34
2023-12-13T11:15
политика
кпрф
николай харитонов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В КПРФ обсуждается кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы, сообщил источник РИА Новости."Да, по слухам, внутри партии такой вариант рассматривается", - сказал источник, отвечая на вопрос о возможном выдвижении Харитонова в качестве кандидата.По словам источника, такой вариант "отчасти снижает усталость от (лидера КПРФ Геннадия) Зюганова в партии и снимает с него ответственность за результат", а также закрывает тему выдвижения более ярких и непредсказуемых кандидатов.
https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, кпрф, николай харитонов
Политика, КПРФ, Николай Харитонов
КПРФ может выставить Харитонова на президентские выборы, сообщил источник
Источник: КПРФ обсуждает кандидатуру Николая Харитонова на выборы президента
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В КПРФ обсуждается кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы, сообщил источник РИА Новости.
"Да, по слухам, внутри партии такой вариант рассматривается", - сказал источник, отвечая на вопрос о возможном выдвижении Харитонова в качестве кандидата.
По словам источника, такой вариант "отчасти снижает усталость от (лидера КПРФ Геннадия) Зюганова в партии и снимает с него ответственность за результат", а также закрывает тему выдвижения более ярких и непредсказуемых кандидатов.
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