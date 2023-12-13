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Журналист Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом - РИА Новости, 13.12.2023
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06:12 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/karlson-1915439636.html
Журналист Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом
Журналист Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом - РИА Новости, 13.12.2023
Журналист Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом
Известный американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон поставил под сомнение свою способность исполнять обязанности вице-президента РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:12
2023-12-13T06:12
в мире
сша
такер карлсон
дональд трамп
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Известный американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон поставил под сомнение свою способность исполнять обязанности вице-президента США в случае победы в 2024 году экс-президента страны Дональда Трампа и его возвращения в Белый дом. "Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет",- заявил Карлсон во время выступления в соцсети X. Карлсон добавил, что раньше "не делал ничего подобного". В начале декабря Карлсон заявил, что намерен поддержать кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году выборах главы государства, а в случае признания вины политика во вменяемых ему преступлениях репортер намерен возглавить протесты в его поддержку. Сам Трамп ранее не скрывал своих симпатий в отношении Карлсона и даже публично допускал, что может рассмотреть кандидатуру журналиста на позицию своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231208/ssha-1914500220.html
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в мире, сша, такер карлсон, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Выборы президента США
Журналист Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом

Такер Карлсон усомнился в своей способности быть вице-президентом США при Трампе

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Известный американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон поставил под сомнение свою способность исполнять обязанности вице-президента США в случае победы в 2024 году экс-президента страны Дональда Трампа и его возвращения в Белый дом.
"Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет",- заявил Карлсон во время выступления в соцсети X.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Такер Карлсон рассказал об угрозах главы Пентагона из-за помощи Киеву
8 декабря, 00:20
Карлсон добавил, что раньше "не делал ничего подобного".
В начале декабря Карлсон заявил, что намерен поддержать кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году выборах главы государства, а в случае признания вины политика во вменяемых ему преступлениях репортер намерен возглавить протесты в его поддержку.
Сам Трамп ранее не скрывал своих симпатий в отношении Карлсона и даже публично допускал, что может рассмотреть кандидатуру журналиста на позицию своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Такер Карлсон раскрыл, за кого проголосует на президентских выборах
1 декабря, 19:04
 
В миреСШАТакер КарлсонДональд ТрампВыборы президента США
 
 
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