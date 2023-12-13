https://ria.ru/20231213/kadyrov-1915618195.html

Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь

Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь - РИА Новости, 13.12.2023

Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь, а идеи костюмов иногда они разрабатывают вместе. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:02

2023-12-13T19:02

2023-12-13T19:02

общество

рамзан кадыров

россия

firdaws

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь, а идеи костюмов иногда они разрабатывают вместе. "Я давно не был в магазинах. Мне в большинстве своем моя старшая дочка шьет костюмы. Иногда совместно разрабатываем идеи костюмов. Я стараюсь, чтобы шили по моему стилю", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона. По словам главы Чечни, блогеры, живущие за пределами России, пишут, что он "страшно поправился", что ему "нужно похудеть". "Наверно, в душе они (блогеры) меня любят, и, поэтому, переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли. Мне нравится красиво одеваться. Я даю советы, как лучше сшить для меня", - добавил глава республики. Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова - заместитель председателя правительства республики, руководитель модного дома Firdaws.

https://ria.ru/20231213/zhenschiny-1915612004.html

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общество, рамзан кадыров, россия, firdaws