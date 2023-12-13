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Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь - РИА Новости, 13.12.2023
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19:02 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/kadyrov-1915618195.html
Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь
Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь, а идеи костюмов иногда они разрабатывают вместе. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:02
2023-12-13T19:02
общество
рамзан кадыров
россия
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь, а идеи костюмов иногда они разрабатывают вместе. "Я давно не был в магазинах. Мне в большинстве своем моя старшая дочка шьет костюмы. Иногда совместно разрабатываем идеи костюмов. Я стараюсь, чтобы шили по моему стилю", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона. По словам главы Чечни, блогеры, живущие за пределами России, пишут, что он "страшно поправился", что ему "нужно похудеть". "Наверно, в душе они (блогеры) меня любят, и, поэтому, переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли. Мне нравится красиво одеваться. Я даю советы, как лучше сшить для меня", - добавил глава республики. Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова - заместитель председателя правительства республики, руководитель модного дома Firdaws.
https://ria.ru/20231213/zhenschiny-1915612004.html
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общество, рамзан кадыров, россия, firdaws
Общество, Рамзан Кадыров, Россия, Firdaws
Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь

Глава Чечни заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь, а идеи костюмов иногда они разрабатывают вместе.
"Я давно не был в магазинах. Мне в большинстве своем моя старшая дочка шьет костюмы. Иногда совместно разрабатываем идеи костюмов. Я стараюсь, чтобы шили по моему стилю", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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По словам главы Чечни, блогеры, живущие за пределами России, пишут, что он "страшно поправился", что ему "нужно похудеть".
"Наверно, в душе они (блогеры) меня любят, и, поэтому, переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли. Мне нравится красиво одеваться. Я даю советы, как лучше сшить для меня", - добавил глава республики.
Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова - заместитель председателя правительства республики, руководитель модного дома Firdaws.
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ОбществоРамзан КадыровРоссияFirdaws
 
 
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