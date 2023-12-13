https://ria.ru/20231213/kadyrov-1915618195.html
Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь
Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь, а идеи костюмов иногда они разрабатывают вместе. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:02
2023-12-13T19:02
2023-12-13T19:02
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рамзан кадыров
россия
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь, а идеи костюмов иногда они разрабатывают вместе. "Я давно не был в магазинах. Мне в большинстве своем моя старшая дочка шьет костюмы. Иногда совместно разрабатываем идеи костюмов. Я стараюсь, чтобы шили по моему стилю", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона. По словам главы Чечни, блогеры, живущие за пределами России, пишут, что он "страшно поправился", что ему "нужно похудеть". "Наверно, в душе они (блогеры) меня любят, и, поэтому, переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли. Мне нравится красиво одеваться. Я даю советы, как лучше сшить для меня", - добавил глава республики. Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова - заместитель председателя правительства республики, руководитель модного дома Firdaws.
https://ria.ru/20231213/zhenschiny-1915612004.html
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общество, рамзан кадыров, россия, firdaws
Общество, Рамзан Кадыров, Россия, Firdaws
Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь
Глава Чечни заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что костюмы ему чаще всего шьет его старшая дочь, а идеи костюмов иногда они разрабатывают вместе.
"Я давно не был в магазинах. Мне в большинстве своем моя старшая дочка шьет костюмы. Иногда совместно разрабатываем идеи костюмов. Я стараюсь, чтобы шили по моему стилю", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона.
Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин
По словам главы Чечни, блогеры, живущие за пределами России, пишут, что он "страшно поправился", что ему "нужно похудеть".
"Наверно, в душе они (блогеры) меня любят, и, поэтому, переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли. Мне нравится красиво одеваться. Я даю советы, как лучше сшить для меня", - добавил глава республики.
Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова - заместитель председателя правительства республики, руководитель модного дома Firdaws.
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