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США дают "зеленый свет" на войну в Газе, заявили в МИД Израиля - РИА Новости, 13.12.2023
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16:30 13.12.2023 (обновлено: 20:09 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/izrail-1915571216.html
США дают "зеленый свет" на войну в Газе, заявили в МИД Израиля
США дают "зеленый свет" на войну в Газе, заявили в МИД Израиля - РИА Новости, 13.12.2023
США дают "зеленый свет" на войну в Газе, заявили в МИД Израиля
США продолжают давать "зеленый свет" на войну в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, заявил в интервью агентству Arab World Press официальный... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:30
2023-12-13T20:09
в мире
сша
израиль
группа газ
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США продолжают давать "зеленый свет" на войну в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, заявил в интервью агентству Arab World Press официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.Ранее Президент США Джо Байден заявлял, что правительство Израиля теряет международную поддержку и должно меняться, чтобы ее сохранить."Мы должны обратить внимание на полную риторику администрации США, поскольку она продолжает давать четкий зеленый свет Израилю в этой войне против терроризма в Газе, и она предоставляет Израилю все необходимые средства борьбы", - заявил Бен-Дор.Он также подчеркнул, что США исходят из того, что любые обсуждения будущего административного устройства в Газе будут невозможны без ликвидации ХАМАС.Представитель израильского МИД также прокомментировал принятие ГА ООН резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий."Даже если есть западные страны, голосующие против Израиля в Генеральной Ассамблее, за кулисами они согласны с нами в необходимости ликвидации военной и террористической системы организации ХАМАС в Газе", - отметил Бен-Дор.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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https://ria.ru/20231212/gaza-1915370225.html
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в мире, сша, израиль, группа газ, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, владимир путин, россия, оон
В мире, США, Израиль, Группа ГАЗ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, ООН
США дают "зеленый свет" на войну в Газе, заявили в МИД Израиля

МИД Израиля: США продолжают давать "зеленый свет" на войну в Газе против ХАМАС

© AP Photo / Leo CorreaВид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США продолжают давать "зеленый свет" на войну в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, заявил в интервью агентству Arab World Press официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.
Ранее Президент США Джо Байден заявлял, что правительство Израиля теряет международную поддержку и должно меняться, чтобы ее сохранить.
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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"Мы должны обратить внимание на полную риторику администрации США, поскольку она продолжает давать четкий зеленый свет Израилю в этой войне против терроризма в Газе, и она предоставляет Израилю все необходимые средства борьбы", - заявил Бен-Дор.
Он также подчеркнул, что США исходят из того, что любые обсуждения будущего административного устройства в Газе будут невозможны без ликвидации ХАМАС.
Представитель израильского МИД также прокомментировал принятие ГА ООН резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий.
"Даже если есть западные страны, голосующие против Израиля в Генеральной Ассамблее, за кулисами они согласны с нами в необходимости ликвидации военной и террористической системы организации ХАМАС в Газе", - отметил Бен-Дор.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Вчера, 15:42
 
В миреСШАИзраильГруппа ГАЗХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо БайденВладимир ПутинРоссияООН
 
 
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