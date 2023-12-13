https://ria.ru/20231213/izrail-1915571216.html

США дают "зеленый свет" на войну в Газе, заявили в МИД Израиля

США дают "зеленый свет" на войну в Газе, заявили в МИД Израиля - РИА Новости, 13.12.2023

США дают "зеленый свет" на войну в Газе, заявили в МИД Израиля

США продолжают давать "зеленый свет" на войну в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, заявил в интервью агентству Arab World Press официальный... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:30

2023-12-13T16:30

2023-12-13T20:09

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сша

израиль

группа газ

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США продолжают давать "зеленый свет" на войну в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, заявил в интервью агентству Arab World Press официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.Ранее Президент США Джо Байден заявлял, что правительство Израиля теряет международную поддержку и должно меняться, чтобы ее сохранить."Мы должны обратить внимание на полную риторику администрации США, поскольку она продолжает давать четкий зеленый свет Израилю в этой войне против терроризма в Газе, и она предоставляет Израилю все необходимые средства борьбы", - заявил Бен-Дор.Он также подчеркнул, что США исходят из того, что любые обсуждения будущего административного устройства в Газе будут невозможны без ликвидации ХАМАС.Представитель израильского МИД также прокомментировал принятие ГА ООН резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий."Даже если есть западные страны, голосующие против Израиля в Генеральной Ассамблее, за кулисами они согласны с нами в необходимости ликвидации военной и террористической системы организации ХАМАС в Газе", - отметил Бен-Дор.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231213/gaza-1915513010.html

https://ria.ru/20231212/gaza-1915370225.html

https://ria.ru/20231213/voyna-1915553404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, группа газ, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, владимир путин, россия, оон