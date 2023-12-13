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Количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3 процента - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
07:13 13.12.2023 (обновлено: 11:53 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/intsident-1915441859.html
Количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3 процента
Количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3 процента - РИА Новости, 13.12.2023
Количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3 процента
Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года снизилось на 1,3% в годовом выражении - до 670 случаев, тенденция к росту числа авиационных инцидентов РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:13
2023-12-13T11:53
происшествия
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года снизилось на 1,3% в годовом выражении - до 670 случаев, тенденция к росту числа авиационных инцидентов на российском воздушном транспорте отсутствует, сообщила пресс-служба Росавиации. "На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов. За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тысячи случаев", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Происшествия, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
Количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3 процента

Количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3%, до 670 случаев

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкТехник возле авиалайнера
Техник возле авиалайнера - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Техник возле авиалайнера. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года снизилось на 1,3% в годовом выражении - до 670 случаев, тенденция к росту числа авиационных инцидентов на российском воздушном транспорте отсутствует, сообщила пресс-служба Росавиации.
"На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов. За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тысячи случаев", - говорится в сообщении.
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