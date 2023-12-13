https://ria.ru/20231213/intsident-1915441859.html

Количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3 процента

Количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3 процента - РИА Новости, 13.12.2023

Количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3 процента

Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года снизилось на 1,3% в годовом выражении - до 670 случаев, тенденция к росту числа авиационных инцидентов РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T07:13

2023-12-13T07:13

2023-12-13T11:53

происшествия

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847763457_0:164:3272:2005_1920x0_80_0_0_c2dbbcb00817d23e79e3c479e1058a41.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года снизилось на 1,3% в годовом выражении - до 670 случаев, тенденция к росту числа авиационных инцидентов на российском воздушном транспорте отсутствует, сообщила пресс-служба Росавиации. "На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов. За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тысячи случаев", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231213/intsident-1915441753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм