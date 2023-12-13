https://ria.ru/20231213/intsident-1915441753.html
Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2%
Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2% - РИА Новости, 13.12.2023
Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2%
Число авиационных инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, за 11 месяцев 2023 года снизилось на 2% в годовом выражении - до 400 случаев,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:11
2023-12-13T07:11
2023-12-13T07:48
происшествия
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число авиационных инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, за 11 месяцев 2023 года снизилось на 2% в годовом выражении - до 400 случаев, аналогичный показатель в ноябре снизился на 18% - до 40 случаев, сообщила пресс-служба Росавиации. "Число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тысячи случаев - на 2% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года. Если брать отдельно данные ноября 2023 года, то количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, сократилось к ноябрю 2022 года на 18%, до 40 случаев", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231213/rosaviatsiya-1915441546.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2%
Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, за год снизилось на 2%
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число авиационных инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, за 11 месяцев 2023 года снизилось на 2% в годовом выражении - до 400 случаев, аналогичный показатель в ноябре снизился на 18% - до 40 случаев, сообщила пресс-служба Росавиации.
"Число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тысячи случаев - на 2% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года. Если брать отдельно данные ноября 2023 года, то количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, сократилось к ноябрю 2022 года на 18%, до 40 случаев", - говорится в сообщении.
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов