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Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2% - РИА Новости, 13.12.2023
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07:11 13.12.2023 (обновлено: 07:48 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/intsident-1915441753.html
Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2%
Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2% - РИА Новости, 13.12.2023
Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2%
Число авиационных инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, за 11 месяцев 2023 года снизилось на 2% в годовом выражении - до 400 случаев,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:11
2023-12-13T07:48
происшествия
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число авиационных инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, за 11 месяцев 2023 года снизилось на 2% в годовом выражении - до 400 случаев, аналогичный показатель в ноябре снизился на 18% - до 40 случаев, сообщила пресс-служба Росавиации. "Число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тысячи случаев - на 2% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года. Если брать отдельно данные ноября 2023 года, то количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, сократилось к ноябрю 2022 года на 18%, до 40 случаев", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231213/rosaviatsiya-1915441546.html
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происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2%

Число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, за год снизилось на 2%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" у самолета
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот у самолета - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" у самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число авиационных инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, за 11 месяцев 2023 года снизилось на 2% в годовом выражении - до 400 случаев, аналогичный показатель в ноябре снизился на 18% - до 40 случаев, сообщила пресс-служба Росавиации.
"Число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тысячи случаев - на 2% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года. Если брать отдельно данные ноября 2023 года, то количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, сократилось к ноябрю 2022 года на 18%, до 40 случаев", - говорится в сообщении.
Логотип Росавиации - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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ПроисшествияРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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