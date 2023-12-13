https://ria.ru/20231213/inflyatsiya-1915623122.html
В России замедлилась инфляция в годовом выражении
В России замедлилась инфляция в годовом выражении - РИА Новости, 13.12.2023
В России замедлилась инфляция в годовом выражении
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,47% на 11 декабря с 7,52% неделей ранее, говорится в обзоре министерства экономического развития "О... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:22
2023-12-13T19:22
2023-12-13T19:22
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,47% на 11 декабря с 7,52% неделей ранее, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года рост потребительских цен составил 0,2%, год к году – 7,47%", - говорится в документе. Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,35% с 0,32% на прошлой отчетной неделе. "На плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 1,84%. На остальные продукты питания цены выросли на 0,21%. Подешевели мясо кур, свинина, сахар и гречневая крупа, замедлилось удорожание риса и хлебобулочных изделий. На яйца рост цен продолжился", - сообщает министерство. По его данным, в сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе зафиксирован околонулевой рост цен, а в отрасли регулируемых, туристических и бытовых услуг цены выросли на 0,36%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России - в диапазоне 7-7,5%. Министр экономического развития Максим Решетников 7 декабря заявил, что министерство сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам года.
https://ria.ru/20231207/inflyatsiya-1914446965.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников
В России замедлилась инфляция в годовом выражении
Минэкономразвития: инфляция в России на 11 декабря замедлилась до 7,47%
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,47% на 11 декабря с 7,52% неделей ранее, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года рост потребительских цен составил 0,2%, год к году – 7,47%", - говорится в документе.
Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России
Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,35% с 0,32% на прошлой отчетной неделе. "На плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 1,84%. На остальные продукты питания цены выросли на 0,21%. Подешевели мясо кур, свинина, сахар и гречневая крупа, замедлилось удорожание риса и хлебобулочных изделий. На яйца рост цен продолжился", - сообщает министерство.
По его данным, в сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе зафиксирован околонулевой рост цен, а в отрасли регулируемых, туристических и бытовых услуг цены выросли на 0,36%.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России - в диапазоне 7-7,5%. Министр экономического развития Максим Решетников 7 декабря заявил, что министерство сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам года.
Минэкономразвития оценило рост ВВП в России