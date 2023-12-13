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В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента - РИА Новости, 13.12.2023
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12:16 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/indiya-1915493177.html
В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента
В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента - РИА Новости, 13.12.2023
В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента
Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии, передает телеканал News 18 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:16
2023-12-13T12:16
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек – РИА Новости. Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии, передает телеканал News 18 со ссылкой на полицию. В среду один из мужчин прорвался в зал заседаний нижней палаты парламента во время выступления депутатов. Как видно на кадрах трансляции заседания, неизвестный бросился к трибуне председателя, перепрыгивая по столам депутатов. Вскоре после этого заседание было прервано. "Внезапно двое молодых людей около 20 лет прыгнули в палату представителей с галереи для посетителей, держа в руках баллончики. От этих баллонов исходил желтый дым. Один из них пытался пробежать к креслу спикера, выкрикивая какие-то лозунги. Дым мог быть ядовитым. Это серьезное нарушение безопасности, особенно 13 декабря, в день нападения на парламент в 2001 году", - заявил телеканалу NDTV депутат от партии "Индийский национальный конгресс" Карти Чидамбарам. Как сообщает агентство Ani, практически одновременно с инцидентом в парламенте полиция задержала еще двоих протестующих у ограждения парламента. Задержанные мужчина и женщина также распыляли из баллонов газ желтого цвета и выкрикивали лозунги. Ранее полиция Индии сообщила, что находится в состоянии повышенной готовности в связи с угрозами возможного теракта в здании парламента Индии 13 декабря - в годовщину террористической атаки на парламент в 2001 году - после того, как высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость" Гурпатвант Сингх Паннун опубликовал видеообращение с угрозой "потрясти саму основу парламента" 13 декабря. В декабре 2001 года группа вооруженных террористов проникла на территорию парламента Индии в центре Нью-Дели и попыталась прорваться в зал заседаний. В перестрелке погибли семь сотрудников правоохранительных органов, ответным огнем были уничтожены пять экстремистов.
https://ria.ru/20231213/yaponiya-1915484827.html
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в мире, нью-дели, индийский национальный конгресс, индия
В мире, Нью-Дели, Индийский национальный конгресс, Индия
В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента

В Индии задержали двух человек. попытавшихся сорвать заседание парламента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек – РИА Новости. Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии, передает телеканал News 18 со ссылкой на полицию.
В среду один из мужчин прорвался в зал заседаний нижней палаты парламента во время выступления депутатов. Как видно на кадрах трансляции заседания, неизвестный бросился к трибуне председателя, перепрыгивая по столам депутатов. Вскоре после этого заседание было прервано.
«
"Внезапно двое молодых людей около 20 лет прыгнули в палату представителей с галереи для посетителей, держа в руках баллончики. От этих баллонов исходил желтый дым. Один из них пытался пробежать к креслу спикера, выкрикивая какие-то лозунги. Дым мог быть ядовитым. Это серьезное нарушение безопасности, особенно 13 декабря, в день нападения на парламент в 2001 году", - заявил телеканалу NDTV депутат от партии "Индийский национальный конгресс" Карти Чидамбарам.
Как сообщает агентство Ani, практически одновременно с инцидентом в парламенте полиция задержала еще двоих протестующих у ограждения парламента. Задержанные мужчина и женщина также распыляли из баллонов газ желтого цвета и выкрикивали лозунги.
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В декабре 2001 года группа вооруженных террористов проникла на территорию парламента Индии в центре Нью-Дели и попыталась прорваться в зал заседаний. В перестрелке погибли семь сотрудников правоохранительных органов, ответным огнем были уничтожены пять экстремистов.
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