https://ria.ru/20231213/indiya-1915493177.html
В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента
В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента - РИА Новости, 13.12.2023
В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента
Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии, передает телеканал News 18 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:16
2023-12-13T12:16
2023-12-13T12:16
в мире
нью-дели
индийский национальный конгресс
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895182861_0:223:3201:2024_1920x0_80_0_0_733501020f19d4d6555a36cf2de59f19.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек – РИА Новости. Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии, передает телеканал News 18 со ссылкой на полицию. В среду один из мужчин прорвался в зал заседаний нижней палаты парламента во время выступления депутатов. Как видно на кадрах трансляции заседания, неизвестный бросился к трибуне председателя, перепрыгивая по столам депутатов. Вскоре после этого заседание было прервано. "Внезапно двое молодых людей около 20 лет прыгнули в палату представителей с галереи для посетителей, держа в руках баллончики. От этих баллонов исходил желтый дым. Один из них пытался пробежать к креслу спикера, выкрикивая какие-то лозунги. Дым мог быть ядовитым. Это серьезное нарушение безопасности, особенно 13 декабря, в день нападения на парламент в 2001 году", - заявил телеканалу NDTV депутат от партии "Индийский национальный конгресс" Карти Чидамбарам. Как сообщает агентство Ani, практически одновременно с инцидентом в парламенте полиция задержала еще двоих протестующих у ограждения парламента. Задержанные мужчина и женщина также распыляли из баллонов газ желтого цвета и выкрикивали лозунги. Ранее полиция Индии сообщила, что находится в состоянии повышенной готовности в связи с угрозами возможного теракта в здании парламента Индии 13 декабря - в годовщину террористической атаки на парламент в 2001 году - после того, как высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость" Гурпатвант Сингх Паннун опубликовал видеообращение с угрозой "потрясти саму основу парламента" 13 декабря. В декабре 2001 года группа вооруженных террористов проникла на территорию парламента Индии в центре Нью-Дели и попыталась прорваться в зал заседаний. В перестрелке погибли семь сотрудников правоохранительных органов, ответным огнем были уничтожены пять экстремистов.
https://ria.ru/20231213/yaponiya-1915484827.html
https://ria.ru/20231211/indiya-1915017473.html
нью-дели
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895182861_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_bc7f934d66bf3e7c10d50aedf4cfb5fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, индийский национальный конгресс, индия
В мире, Нью-Дели, Индийский национальный конгресс, Индия
В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента
В Индии задержали двух человек. попытавшихся сорвать заседание парламента
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек – РИА Новости
. Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии, передает телеканал News 18
со ссылкой на полицию.
В среду один из мужчин прорвался в зал заседаний нижней палаты парламента во время выступления депутатов. Как видно на кадрах трансляции заседания, неизвестный бросился к трибуне председателя, перепрыгивая по столам депутатов. Вскоре после этого заседание было прервано.
«
"Внезапно двое молодых людей около 20 лет прыгнули в палату представителей с галереи для посетителей, держа в руках баллончики. От этих баллонов исходил желтый дым. Один из них пытался пробежать к креслу спикера, выкрикивая какие-то лозунги. Дым мог быть ядовитым. Это серьезное нарушение безопасности, особенно 13 декабря, в день нападения на парламент в 2001 году", - заявил телеканалу NDTV депутат от партии "Индийский национальный конгресс" Карти Чидамбарам.
Как сообщает агентство Ani, практически одновременно с инцидентом в парламенте полиция задержала еще двоих протестующих у ограждения парламента. Задержанные мужчина и женщина также распыляли из баллонов газ желтого цвета и выкрикивали лозунги.
Парламент Японии отклонил резолюцию оппозиции о недоверии правительству
Ранее полиция Индии сообщила, что находится в состоянии повышенной готовности в связи с угрозами возможного теракта в здании парламента Индии 13 декабря - в годовщину террористической атаки на парламент в 2001 году - после того, как высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость" Гурпатвант Сингх Паннун опубликовал видеообращение с угрозой "потрясти саму основу парламента" 13 декабря.
В декабре 2001 года группа вооруженных террористов проникла на территорию парламента Индии в центре Нью-Дели и попыталась прорваться в зал заседаний. В перестрелке погибли семь сотрудников правоохранительных органов, ответным огнем были уничтожены пять экстремистов.
Верховный суд Индии поддержал упразднение штата Джамму и Кашмир