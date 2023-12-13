https://ria.ru/20231213/importozameschenie-1915599048.html

Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения

Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения - РИА Новости, 13.12.2023

Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения

Представители крупного и среднего бизнеса РФ назвали отрасли, где срочно требуется импортозамещение – в их числе производство медицинской и компьютерной... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T18:15

2023-12-13T18:15

2023-12-13T18:17

экономика

технологии

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Представители крупного и среднего бизнеса РФ назвали отрасли, где срочно требуется импортозамещение – в их числе производство медицинской и компьютерной техники, электроники, нефтегазового оборудования, автомобильных запчастей. Об этом говорится в исследовании Ассоциации менеджеров, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие представители более 200 российских компаний крупного и среднего бизнеса. "В числе сфер, нуждающихся в срочном импортозамещении, респонденты назвали производство медицинской техники и оборудования (60%), электроники и компьютерной техники (52%), машиностроение (включая производство оборудования для нефтегазовой промышленности) (34%), производство автомобилей и запчастей (28%)", - сказано в исследовании на тему "Импортозамещение и проблемы бизнеса в России". По мнению 22% опрошенных, в импортозамещении нуждается пищевая промышленность (включая производство мяса, молока, сыра и других продуктов питания). По 18% назвали сельское хозяйство (включая производство семян, кормов и механизации) и производство строительных материалов. "Менее критично дела обстоят в текстильной промышленности (по мнению 12%), химической промышленности (включая производство удобрений и пестицидов) (10%), судостроении и морском оборудовании (4%)", - сообщается в исследовании. Согласно его данным, 38% опрошенных признались, что их компании никак не участвуют в импортозамещении, 36% участвуют в роли поставщика, а 26% − в роли потребителя. В числе главных трудностей на пути к импортозамещению 65% компаний назвали поиск качественных альтернатив импортным товарам, 58% - большие финансовые вложения (ответ предполагал множественный выбор вариантов). Также среди часто упоминаемых проблем - поиск новых поставщиков (36%), нехватка информации о доступных рынках и продуктах (29%), необходимость дополнительного обучения сотрудников (26%) и трудности, связанные с конкуренцией с импортными брендами (23%).

https://ria.ru/20231212/samoobespechenie-1915397820.html

https://ria.ru/20231207/moskva-1914284512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии