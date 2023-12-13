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Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения - РИА Новости, 13.12.2023
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18:15 13.12.2023 (обновлено: 18:17 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/importozameschenie-1915599048.html
Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения
Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения - РИА Новости, 13.12.2023
Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения
Представители крупного и среднего бизнеса РФ назвали отрасли, где срочно требуется импортозамещение – в их числе производство медицинской и компьютерной... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:15
2023-12-13T18:17
экономика
технологии
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Представители крупного и среднего бизнеса РФ назвали отрасли, где срочно требуется импортозамещение – в их числе производство медицинской и компьютерной техники, электроники, нефтегазового оборудования, автомобильных запчастей. Об этом говорится в исследовании Ассоциации менеджеров, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие представители более 200 российских компаний крупного и среднего бизнеса. "В числе сфер, нуждающихся в срочном импортозамещении, респонденты назвали производство медицинской техники и оборудования (60%), электроники и компьютерной техники (52%), машиностроение (включая производство оборудования для нефтегазовой промышленности) (34%), производство автомобилей и запчастей (28%)", - сказано в исследовании на тему "Импортозамещение и проблемы бизнеса в России". По мнению 22% опрошенных, в импортозамещении нуждается пищевая промышленность (включая производство мяса, молока, сыра и других продуктов питания). По 18% назвали сельское хозяйство (включая производство семян, кормов и механизации) и производство строительных материалов. "Менее критично дела обстоят в текстильной промышленности (по мнению 12%), химической промышленности (включая производство удобрений и пестицидов) (10%), судостроении и морском оборудовании (4%)", - сообщается в исследовании. Согласно его данным, 38% опрошенных признались, что их компании никак не участвуют в импортозамещении, 36% участвуют в роли поставщика, а 26% − в роли потребителя. В числе главных трудностей на пути к импортозамещению 65% компаний назвали поиск качественных альтернатив импортным товарам, 58% - большие финансовые вложения (ответ предполагал множественный выбор вариантов). Также среди часто упоминаемых проблем - поиск новых поставщиков (36%), нехватка информации о доступных рынках и продуктах (29%), необходимость дополнительного обучения сотрудников (26%) и трудности, связанные с конкуренцией с импортными брендами (23%).
https://ria.ru/20231212/samoobespechenie-1915397820.html
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экономика, технологии
Экономика, Технологии
Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения

Российский бизнес назвал электронику отраслью, требующей импортозамещения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомпьютерная техника
Компьютерная техника - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Представители крупного и среднего бизнеса РФ назвали отрасли, где срочно требуется импортозамещение – в их числе производство медицинской и компьютерной техники, электроники, нефтегазового оборудования, автомобильных запчастей. Об этом говорится в исследовании Ассоциации менеджеров, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие представители более 200 российских компаний крупного и среднего бизнеса.
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"В числе сфер, нуждающихся в срочном импортозамещении, респонденты назвали производство медицинской техники и оборудования (60%), электроники и компьютерной техники (52%), машиностроение (включая производство оборудования для нефтегазовой промышленности) (34%), производство автомобилей и запчастей (28%)", - сказано в исследовании на тему "Импортозамещение и проблемы бизнеса в России".
По мнению 22% опрошенных, в импортозамещении нуждается пищевая промышленность (включая производство мяса, молока, сыра и других продуктов питания). По 18% назвали сельское хозяйство (включая производство семян, кормов и механизации) и производство строительных материалов.
"Менее критично дела обстоят в текстильной промышленности (по мнению 12%), химической промышленности (включая производство удобрений и пестицидов) (10%), судостроении и морском оборудовании (4%)", - сообщается в исследовании.
Согласно его данным, 38% опрошенных признались, что их компании никак не участвуют в импортозамещении, 36% участвуют в роли поставщика, а 26% − в роли потребителя.
В числе главных трудностей на пути к импортозамещению 65% компаний назвали поиск качественных альтернатив импортным товарам, 58% - большие финансовые вложения (ответ предполагал множественный выбор вариантов). Также среди часто упоминаемых проблем - поиск новых поставщиков (36%), нехватка информации о доступных рынках и продуктах (29%), необходимость дополнительного обучения сотрудников (26%) и трудности, связанные с конкуренцией с импортными брендами (23%).
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