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Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский - РИА Новости, 13.12.2023
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе библиотеки. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:15
2023-12-13T15:15
2023-12-13T15:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе библиотеки. "Сегодня, 13 декабря, после тяжелой болезни на 71-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Гронский – генеральный директор Российской национальной библиотеки", - говорится в сообщении. Гронский возглавлял РНБ с 2021 года. "Владимир Геннадьевич успел сделать многое, стал инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов, связанных с РНБ. Он был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым – таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам", – отмечают в библиотеке. 27 мая 2020 года исполнилось 225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки – старейшей публичной и первой национальной библиотеки России, учрежденной в 1795 году по указу императрицы Екатерины Великой. В фондах библиотеки в настоящее время хранится более 38,6 миллиона экземпляров произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещают около 850 тысяч читателей, которым выдается до 5 миллионов изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 миллионов удаленных пользователей.
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россия, российская национальная библиотека, общество
Россия, Российская национальная библиотека, Общество
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
Гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский умер на 71-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе библиотеки.
«
"Сегодня, 13 декабря, после тяжелой болезни на 71-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Гронский – генеральный директор Российской национальной библиотеки", - говорится в сообщении.
Гронский возглавлял РНБ с 2021 года.
"Владимир Геннадьевич успел сделать многое, стал инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов, связанных с РНБ. Он был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым – таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам", – отмечают в библиотеке.
27 мая 2020 года исполнилось 225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки – старейшей публичной и первой национальной библиотеки России
, учрежденной в 1795 году по указу императрицы Екатерины Великой. В фондах библиотеки в настоящее время хранится более 38,6 миллиона экземпляров произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещают около 850 тысяч читателей, которым выдается до 5 миллионов изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 миллионов удаленных пользователей.