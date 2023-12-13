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Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский - РИА Новости, 13.12.2023
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Культура
 
15:05 13.12.2023 (обновлено: 15:14 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/gronskiy-1915542423.html
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский - РИА Новости, 13.12.2023
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский
Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе библиотеки. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:05
2023-12-13T15:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе библиотеки."Сегодня, 13 декабря, после тяжелой болезни на 71-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Гронский – генеральный директор Российской национальной библиотеки", - говорится в сообщении.Гронский возглавлял РНБ с 2021 года."Владимир Геннадьевич успел сделать многое, стал инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов, связанных с РНБ. Он был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым – таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам", – отмечают в библиотеке.27 мая 2020 года исполнилось 225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки – старейшей публичной и первой национальной библиотеки России, учрежденной в 1795 году по указу императрицы Екатерины Великой. В фондах библиотеки в настоящее время хранится более 38,6 миллиона экземпляров произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещают около 850 тысяч читателей, которым выдается до 5 миллионов изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 миллионов удаленных пользователей.
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российская национальная библиотека, россия, новости культуры
Российская национальная библиотека, Культура, Россия, Новости культуры
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

Гендиректор РНБ Владимир Гронский умер на 71-м году жизни

© Ольга Любимова/TelegramГенеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский
Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский
© Ольга Любимова/Telegram
Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе библиотеки.
"Сегодня, 13 декабря, после тяжелой болезни на 71-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Гронский – генеральный директор Российской национальной библиотеки", - говорится в сообщении.
Гронский возглавлял РНБ с 2021 года.
"Владимир Геннадьевич успел сделать многое, стал инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов, связанных с РНБ. Он был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым – таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам", – отмечают в библиотеке.
27 мая 2020 года исполнилось 225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки – старейшей публичной и первой национальной библиотеки России, учрежденной в 1795 году по указу императрицы Екатерины Великой. В фондах библиотеки в настоящее время хранится более 38,6 миллиона экземпляров произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещают около 850 тысяч читателей, которым выдается до 5 миллионов изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 миллионов удаленных пользователей.
 
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