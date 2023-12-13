https://ria.ru/20231213/grafik-1915652472.html

Песков рассказал о графике Путина в предвыборную кампанию

Песков рассказал о графике Путина в предвыборную кампанию - РИА Новости, 13.12.2023

Песков рассказал о графике Путина в предвыборную кампанию

График президента РФ Владимира Путина в предвыборную кампанию будет более интенсивным, он будет более "разбросанным" по стране и более насыщенным по общению с... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:07

2023-12-13T23:07

2023-12-13T23:24

политика

россия

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. График президента РФ Владимира Путина в предвыборную кампанию будет более интенсивным, он будет более "разбросанным" по стране и более насыщенным по общению с людьми, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очень важным, конечно, станет подготовка предвыборной программы президента. Мы знаем, что ведь он не в первый раз все-таки участвует в президентской гонке. И каждый раз Путин акцентируется все-таки на продолжении своего обычного рабочего графика. Сейчас речь идет о, как я уже говорил выше, максимально плотном рабочем графике, насыщенном. Причем большая часть этого графика является непубличной, но поверьте - это почти работа 24 на 7. Конечно он будет более интенсивный, он будет более "разбросанный" по географии страны, более насыщенный по общению с людьми. Это традиционно бывает в ходе избирательных кампаний, так будет и на этот раз", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20231213/sanbezopasnost-1915652588.html

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политика, россия, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин