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Оформлять пособие на погребение можно будет на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.12.2023
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13:01 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/gosuslugi-1915505376.html
Оформлять пособие на погребение можно будет на "Госуслугах"
Оформлять пособие на погребение можно будет на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.12.2023
Оформлять пособие на погребение можно будет на "Госуслугах"
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о возможности подать заявление на получение социального пособия на "Госуслугах". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:01
2023-12-13T13:01
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о возможности подать заявление на получение социального пособия на "Госуслугах". Законом предусматривается, что выплата пособия будет осуществляться на основании заявления, подаваемого в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, в том числе через портал "Госуслуги", а также сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, без получения по требованию справки о смерти. Уточняется порядок возмещения Социальным фондом специализированной похоронной службе стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также определяется их размер и порядок индексации. Претендовать на получение пособия на погребение может тот человек, который вне зависимости от факта родства с умершим взял на себя все расходы по организации его похорон. Как правило, подобные хлопоты ложатся на плечи близких родственников скончавшегося.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Оформлять пособие на погребение можно будет на "Госуслугах"

Госдума приняла закон об оформлении пособия на погребение на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о возможности подать заявление на получение социального пособия на "Госуслугах".
Законом предусматривается, что выплата пособия будет осуществляться на основании заявления, подаваемого в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, в том числе через портал "Госуслуги", а также сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, без получения по требованию справки о смерти.
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Уточняется порядок возмещения Социальным фондом специализированной похоронной службе стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также определяется их размер и порядок индексации.
Претендовать на получение пособия на погребение может тот человек, который вне зависимости от факта родства с умершим взял на себя все расходы по организации его похорон. Как правило, подобные хлопоты ложатся на плечи близких родственников скончавшегося.
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