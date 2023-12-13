https://ria.ru/20231213/gosuslugi-1915505376.html

Оформлять пособие на погребение можно будет на "Госуслугах"

Оформлять пособие на погребение можно будет на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.12.2023

Оформлять пособие на погребение можно будет на "Госуслугах"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о возможности подать заявление на получение социального пособия на "Госуслугах". РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:01

2023-12-13T13:01

2023-12-13T13:01

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о возможности подать заявление на получение социального пособия на "Госуслугах". Законом предусматривается, что выплата пособия будет осуществляться на основании заявления, подаваемого в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, в том числе через портал "Госуслуги", а также сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, без получения по требованию справки о смерти. Уточняется порядок возмещения Социальным фондом специализированной похоронной службе стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также определяется их размер и порядок индексации. Претендовать на получение пособия на погребение может тот человек, который вне зависимости от факта родства с умершим взял на себя все расходы по организации его похорон. Как правило, подобные хлопоты ложатся на плечи близких родственников скончавшегося.

https://ria.ru/20231205/mir-1913862745.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф